Aly Goni sonne à l’anniversaire de ladylove Jasmin Bhasin à Goa, donne un aperçu de bash

Aly Goni et son beau Jasmin sont prêts à fêter l’anniversaire de ce dernier dans la sérénité de Goa.

Dans le cadre de la célébration de minuit, Aly a offert à Jasmine un magnifique gâteau qui attirera immédiatement votre attention.

Les deux sont partis pour Goa récemment, car les deux sont très actifs sur les réseaux sociaux et gardent leurs fans connectés, Aly s’est assurée de donner un aperçu serein de la même chose.

Comme surprise avant son anniversaire, Aly a offert à Jasmin de jolies fleurs. Elle a posté des photos d’eux dans son histoire et a écrit : » De retour à la maison avec ces jolies surprises, merci @alygoni « , suivi d’un emoji bisou. Sur un autre, a-t-elle ajouté, en se réveillant avec des fleurs aujourd’hui @alygoni, vous savez certainement comment me rendre super heureuse ‘

Pour les non avertis, dans une interview avec Bollywood Bubble, Jasmine a été interrogée sur sa lutte contre les pensées suicidaires, elle a déclaré: «Vous voyez, j’ai traversé cette zone il y a longtemps dans ma vie, quand j’étais venue à Mumbai et que je me débattais. Woh ladai meri khud ke saath thi parce que kahin na kahin (c’était une bataille que je devais mener contre moi-même) je perdais confiance en moi. Je pensais que j’avais des défauts, ma peau a des défauts, je n’ai pas l’air bien et c’est pourquoi je fais face à des rejets tous les jours ».

Jasmin Bhasin a ajouté que ce n’est que lorsqu’elle a commencé à s’accepter telle qu’elle est qu’elle a pu faire face aux pensées suicidaires. «Pour moi, le point d’apprentissage est que vous devez d’abord mettre fin à cette bataille avec vous-même. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Vous devez accepter vos défauts parce que vos défauts vous rendent unique et différent des autres, sinon nous ressemblerons tous aux mêmes poupées dans un magasin de jouets », a-t-elle ajouté.

L’actrice a poursuivi: « Tant que vous avez confiance en vous et que vous avez cette détermination que ‘C’est ce que je veux faire, je m’assurerai de le faire, au moins je donnerai mon 100% pour que je ne me sente pas coupable que je n’ai pas fait cette tentative’, rien ni personne ne peut vous arrêter.

Sur le plan du travail, les deux ont partagé l’espace d’écran dans ‘Tu Bhi Sataya Jayega’. Dans le clip, on la voit avec Aly Goni où ils jouent le rôle d’un couple marié qui s’effondre après un malentendu. La chanson est chantée et écrite par Vishal Mishra et le clip a plus de 30 millions de vues sur YouTube