Aly Goni-Jasmin Bhasin danse sur la chanson spéciale de Rahul Vaidya pour eux, Rubina Dilaik est de tout cœur ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les anciens concurrents et tourtereaux de Bigg Boss 14 Aly Goni et Jasmin Bhasin peignent le rouge Instagram, avec leurs bobines pâteuses et leur adorable PDA.

Cependant, le couple est redevable à l’ancien candidat et chanteur de Bigg Boss Rahul Vaidya pour une « chanson spéciale » qui leur tient très à cœur.

Aly s’est rendu sur son Instagram pour partager une bobine de lui-même dansant avec l’amoureuse Jasmin Bhasin sur la chanson « Aly » de Rahul Vaidya.

Vérifiez-le:

L’acteur a écrit dans son post : « Cette chanson occupera toujours une place spéciale dans notre (cœur)…. @rahulvaidyarkv Merci mon frère pour cette chanson époustouflante (coeur) #AlySong #jasly #raly ».

Les fans et amis du couple ont inondé la section des commentaires d’amour. La gagnante de Bigg Boss 14 Rubina Dilaik a partagé un cœur et un emoji de feu dans la section des commentaires. L’ancien concurrent de Bigg Boss, Rahul Mahajan, a également partagé un emoji de cœur.

Jasmin et Aly, qui étaient auparavant les meilleurs amis, ont avoué leurs sentiments l’un pour l’autre alors qu’ils faisaient partie de l’émission de téléréalité animée par Salman Khan, Bigg Boss 14. Depuis lors, le couple est inséparable et est fréquemment lié.

Le couple a également collaboré pour les clips à succès Tera Suit ‘de Tony Kakkar et ‘Tu Bhi Sataya Jayega’ de Vishal Mishra après leur passage à Bigg Boss.