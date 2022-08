Aly Goni écrit une note émotionnelle en souvenir de Sonali Phogat et s’excuse de ne pas avoir pu tenir sa promesse

L’actrice et femme politique Sonali Phogat a rendu son dernier souffle le lundi 22 août après avoir subi une crise cardiaque à Goa. Elle est entrée dans Bigg Boss 14 hébergé par Salman Khan en décembre 2020 et a rapidement été expulsée après avoir passé plus de 30 jours à l’intérieur de la maison en janvier 2021. Cependant, son court passage a été assez mémorable.

Elle avait avoué ses sentiments pour l’acteur de télévision populaire Aly Goni même après avoir su qu’il aimait Jasmin Bhasin dans l’émission. La jolie chimie de Sonali et Aly a été extrêmement appréciée des téléspectateurs. Après sa disparition prématurée à l’âge de 42 ans, Aly s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle on peut les voir danser ensemble dans Bigg Boss 14.

Parallèlement à la vidéo, il a également écrit une note dans laquelle il parlait de sa promesse non tenue à la défunte actrice. Il a écrit : « Samajh nahi aa raha kya bolu (je suis à court de mots). genre de chanson avec toi et je t’ai promis que je le ferai. Mais je suis désolé Sonali ji yeh promesse ab adhura reh gaya (je suis désolé Sonali ji, je n’ai pas pu tenir ma promesse). Tu vas nous manquer et que Dieu se repose ta belle âme en paix.”





LIRE | Décès de Sonali Phogat: les co-concurrents de Bigg Boss 14 Rubina Dilaik, Rahul Vaidya, Aly Goni et d’autres pleurent sa disparition

Sonali a même été critiquée et trollée pour avoir montré ses sentiments envers Aly Goni, qui a onze ans de moins que le leader du BJP. Ses autres co-concurrents de l’émission, dont Rubina Dilaik, Abhinav Shukla, Rahul Vaidya et Eijaz Khan, ont également exprimé leur chagrin face à la disparition de Sonali sur leurs comptes de médias sociaux.