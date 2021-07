Aly Goni annonce une rupture avec Twitter après que des internautes ont lancé des tweets abusifs à sa sœur

L’acteur de « Yeh Hai Mohabbatein », Aly Goni, a pris une pause sur Twitter. Le concurrent de « Bigg Boss 14 » a pris la décision de quitter la plate-forme de médias sociaux après avoir rencontré des tweets méchants et des abus à propos de sa famille et de sa sœur. Aly a également mentionné qu’il pourrait éventuellement supprimer son compte.

Aly, qui est devenu célèbre après avoir participé à l’émission de téléréalité controversée » Bigg Boss 14 « , s’est rendu sur Twitter dimanche soir et a déclaré qu’il avait été déclenché par le trolling contre sa sœur, Ilham Goni.

« J’ai vu des comptes abuser de ma sœur et dire des choses négatives … J’avais l’habitude d’ignorer des choses mais c’est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Bl ** dy, ne t’avise pas de traîner ma famille ici. Je suis tellement en colère en ce moment je pourrait supprimer mon compte… Bon sang avec ça », a tweeté l’acteur.

Quelques minutes après avoir partagé le tweet, il a publié un autre message annonçant une pause de la plate-forme de médias sociaux.

« Je quitte Twitter pendant un moment. Beaucoup d’amour pour mon peuple. Paix dehors », a écrit l’acteur de 30 ans.

J’ai vu des comptes abuser de ma sœur et dire des choses négatives.. J’ignorais des choses.. mais c’est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Bon sang, n’osez pas traîner ma famille ici… Je suis tellement en colère en ce moment que je pourrais supprimer mon compte… Bon sang avec ça – Aly Goni (@AlyGoni) 11 juillet 2021

Je quitte Twitter pendant un moment… beaucoup d’amour à mon peuple, paix – Aly Goni (@AlyGoni) 11 juillet 2021

L’acteur Jasmin Bhasin, qui sort actuellement avec Aly, a également exprimé son soutien à Ilham. « @IlhamGoni est ma sœur et ma famille pour moi que j’aime et que je respecte le plus. Quiconque répand de la haine et de la négativité envers elle ne peut pas être mon fan parce que mes fans croient en la paix et en répandant l’amour », a-t-elle écrit.

Aly et Jasmin, qui ont confirmé qu’ils sortaient ensemble après être apparus ensemble dans ‘Bigg Boss 14’, ont passé du bon temps ensemble. Les deux partagent souvent des photos et des vidéos molles sur Instagram, se répandant de l’amour l’un sur l’autre.