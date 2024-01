Always On Display peut paraître un peu bizarre sur le Galaxy S24

La plupart d’entre nous chez SamMobile ont passé ces derniers jours à utiliser les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra en préparation de nos prochaines critiques. Nous avons beaucoup de choses à dire, alors restez à l’écoute de nos analyses approfondies. Mais en attendant que nous soyons prêts à discuter longuement des nouveaux produits phares, nous partageons très tôt certaines de nos conclusions.

Qu’il s’agisse du Galaxy S24, du S24+ ou du S24 Ultra, nous sommes tous parvenus à la même conclusion : les nouveaux téléphones phares de Samsung ont un affichage permanent plus faible et un profil de couleurs vives atténué.

Tout d’abord, l’affichage permanent. Il est sensiblement plus sombre sur le Galaxy S24 que sur les Galaxy S22 et S23, qu’il utilise le nouveau mode fond d’écran ou la configuration AOD traditionnelle.

Ce changement apparent dans la façon dont Samsung a calibré l’AOD pourrait aider à préserver la durée de vie de la batterie. D’un autre côté, cela rend l’écran un peu moins lisible d’un seul coup d’œil dans certaines situations, ce qui va à l’encontre de l’objectif de Always On Display.

L’affichage permanent du Galaxy S24 a également une teinte jaune avec ou sans le fond d’écran AOD, et cela ne fait aucune différence si les fonctionnalités Eye Comfort Shield et Adaptive Color Tone sont activées ou désactivées.

Le profil de couleurs vives du Galaxy S24 n’est pas aussi vif

Comme pour les précédents téléphones phares, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra proposent deux profils de couleurs pour leurs écrans Super AMOLED. L’un est « Vif » et l’autre est « Naturel ».

Il existe une différence notable entre ces deux profils de couleurs sur les précédents produits phares du Galaxy S, comme le S22 et le S23. Pas tellement sur la série Galaxy S24.

Sur les derniers produits phares, les profils de couleurs Vivid et Natural semblent presque identiques, et l’option Vivid de la série S24 est sensiblement atténuée par rapport aux modèles précédents. En d’autres termes, le nouveau profil de couleurs Vivid du Galaxy S24 n’est plus aussi coloré qu’avant.

Nous ne savons pas si ces différences dans l’affichage permanent et les profils de couleurs sont intentionnelles. Et heureusement, mis à part ces problèmes ou écarts relativement mineurs, nous pouvons signaler que les nouveaux écrans Super AMOLED sont globalement superbes et délicieusement lumineux en cas de besoin.

Néanmoins, il semble que quelque chose ne va pas avec les modes de couleur. À tout le moins, nous pensons qu’il devrait y avoir davantage de différence entre les options Vivid et Natural. D’autres utilisateurs se sont également plaints des couleurs délavées. Donc, ce n’est peut-être pas entièrement intentionnel, et Samsung résoudra ce problème via une future mise à jour du micrologiciel.