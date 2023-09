Alvin Kamara des Saints « explosif » en retour à l’entraînement, le statut de Derek Carr incertain

Alvin Kamara, bien reposé, en bonne santé et vigoureux, était de retour sur le terrain d’entraînement des Saints mercredi, semblant « explosif » selon les mots de l’entraîneur Dennis Allen.

Le quart-arrière blessé de la Nouvelle-Orléans, Derek Carr, a regardé les clichés d’entraînement se dérouler derrière l’action, portant son maillot mais pas de casque ni de protections.

Kamara est enfin prêt à jouer après avoir purgé une suspension de trois matchs en lien avec une mêlée en février 2022 dans un hôtel-casino de Las Vegas – et a clairement indiqué qu’il était prêt.

« J’ai à nouveau l’impression d’être à l’université ; je suis frais, je suis vraiment frais », a déclaré Kamara. « Je suis heureux. Vous verrez tous quand je serai là-bas. Je suis excité – vraiment, vraiment excité. Ça va être amusant. »

Le statut de Carr pour le match à domicile de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay est moins certain, mais le quart-arrière ne portait aucune écharpe visible sur son épaule droite foulée et n’était pas sur le point de s’exclure après avoir raté un entraînement.

« Je vais faire tout ce que je peux pour, vous savez, être là-bas avec mes gars », a déclaré Carr, qui s’est blessé à Green Bay dimanche alors qu’il était limogé pour la 11e fois en trois matchs.

« Si je peux aider, si je peux jouer, je jouerai. Si je ne peux tout simplement pas jouer physiquement, alors je ne peux pas jouer. Mais si je suis là-bas, cela signifie qu’il n’y a aucune crainte de me blesser à nouveau », a déclaré Carr. dit. « Donc, je vais faire tout ce que je peux pour être là-bas, mais sans jamais nuire à l’équipe en même temps. »

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception..

Allen a déclaré que si Carr ne peut pas jouer, Jameis Winston, qui a une fiche de 6-4 en tant que partant des Saints depuis 2021, prendra le relais sous le centre.

« Je n’exclus rien », a déclaré Allen. « Nous sommes convaincus que Jameis sera capable d’y aller et de nous mener à la victoire s’il est appelé à le faire. »

Taysom Hill, qui a pris des photos du quart-arrière à chaque match – généralement pour les courses QB mais aussi pour les jeux de passes de période – s’est entraîné sans maillot rouge d’entraînement QB et semblait se préparer à son rôle habituel de joueur utilitaire en attaque et dans les équipes spéciales.

« Je ne pense pas que grand-chose va changer », a déclaré Allen. « Certes, nous ne voulons pas révéler nos secrets quant à la nature schématique de nos plans. »

Bien que Hill ait une fiche de 7-2 en tant que QB partant dans sa carrière chez les Saints, Allen a déclaré que nommer Hill QB n°1 cette semaine « n’était pas une considération ».

Peu importe qui joue le quart-arrière de la Nouvelle-Orléans, le retour de Kamara pourrait s’avérer significatif. Adepte à la fois comme coureur et comme receveur, il n’a jamais gagné moins de 1 330 yards en mêlée en une saison.

« Il y a certaines choses que je fais qui ouvrent un peu plus notre attaque – pour tout le monde, pas seulement pour moi », a déclaré Kamara. « Donc, je suis ravi de revenir là-bas et de profiter de certaines de ces opportunités. »

Kamara a déclaré qu’il avait passé une partie de sa suspension à Miami, à s’entraîner avec son entraîneur personnel, « comme une intersaison abrégée et moins éprouvante, en quelque sorte ».

« J’ai juste gardé ma même routine, j’ai essayé de ne pas en faire trop, d’être anxieux et de vouloir jouer », a-t-il ajouté.

Alors que Kamara parle sans vergogne de regarder rarement le football à la télévision pendant son temps libre, il a déclaré qu’il s’était assuré de regarder son équipe jouer au cours des trois dernières semaines.

« C’est drôle de s’asseoir et de regarder – évidemment de ne pas pouvoir affecter le jeu – mais de regarder et de voir ce qui pourrait arriver », a déclaré Kamara. « Vous savez, il est facile de s’asseoir et de se dire : ‘Nous aurions dû faire ceci ou nous aurions dû faire cela.’ Donc, je me sentais en train de faire ça. Je me sentais un peu comme un fan. «

Kamara a joué toute la saison dernière alors que la résolution juridique de son cas de 2022 était toujours en attente. Finalement, en juillet dernier, il est parvenu à un accord de plaidoyer dans son affaire pénale et à un règlement civil. La NFL a annoncé sa suspension début août, lui donnant la tranquillité d’esprit de savoir que lorsque la semaine 4 arrivera, il pourra poursuivre sa carrière sans aucune distraction extérieure imminente.

« De toute évidence, cette situation m’était un peu dépassée l’année dernière », a déclaré Kamara. « Maintenant, cette année, tire, je suis libre. Au sens propre. Et au figuré. Je suis juste prêt à jouer, prêt à partir. »

Reportage de l’Associated Press.



SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara