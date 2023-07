Alvin Kamara conclut un accord de plaidoyer dans l’affaire Vegas Club Beating

Alvin Kamara conclut un accord de plaidoyer dans son acte d’accusation de batterie de boîte de nuit de Las Vegas et paiera 100 000 $ en frais médicaux à la victime.

Une folle nuit à Las Vegas coûte à Alvin Kamara plus de temps et d’argent qu’il ne s’y attendait. Kamara et son entourage auraient battu Darnell Greene après avoir tenté d’entrer dans un ascenseur. Kamara a été inculpé pour l’incident mais a conclu un accord de plaidoyer dans l’affaire selon 8NewsNow. Il peut plaider sans contestation pour délit de violation de la paix. En retour, il effectuera 30 heures de travaux d’intérêt général et paiera plus de 100 000 $ à la victime pour ses factures d’hôpital.

Alvin a 90 jours pour satisfaire toutes les conditions de l’accord sur les pois et une vérification du statut aura lieu le 12 octobre. Un règlement confidentiel aurait également été conclu entre Kamara et Green selon l’avocat Anthony G. Buzbee.

Nous étions fiers de représenter Darnell Greene dans l’affaire Darnell Greene contre Alvin Kamara, et pouvons maintenant annoncer que cette affaire a été réglée de manière confidentielle. Dans le cadre du règlement, Kamara a signé les excuses publiques suivantes : « Veuillez accepter mes sincères excuses pour les événements du 5 février 2022 à Las Vegas. »

La situation se termine bien pour toutes les parties mais aurait pu être évitée en premier lieu. Ce qui se passe à Vegas reste rarement à Vegas lorsque vous êtes un athlète professionnel. Il est toujours moins cher de maintenir la paix et d’éviter la violence insensée. Espérons que la leçon a été apprise.