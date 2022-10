Alvin Bragg poursuit une survivante de violence domestique malgré son soutien

L’homme que vous regardez ci-dessus est le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Au cours de sa campagne de 2020 pour gagner ce travail, il a montré son soutien à Tracy McCarter qui avait été arrêtée et accusée du meurtre de son mari violent.

Selon un rapport en La nation, McCarter et son ex-mari alcoolique étaient séparés depuis sept mois lorsqu’il a sonné ivre à sa porte une nuit. Quand elle l’a laissé entrer, il a exigé qu’elle lui donne de l’argent et est devenu violent. En fin de compte, Jim Murray a été poignardé à la poitrine par un couteau de cuisine que McCarter avait saisi pour se protéger.

Bbb-mais attendez, ça empire! Les coups de couteau ont eu lieu en mars 2020 au moment même où la pandémie de COVID se cristallisait en Amérique. Le procureur de l’époque a fait arrêter McCarter et a cherché à la faire accuser de meurtre au deuxième degré, ce qui signifierait qu’elle ne recevrait pas de caution. Alors que la pandémie a mis fin à toutes les procédures judiciaires, McCarter a siégé à la prison de Rikers Island pendant six mois sans être officiellement inculpé.

Votre sang bouillonne-t-il aussi chaud que le nôtre en ce moment ?

Si vous ne pouvez pas imaginer que cette situation soit encore pire, tenez notre bière. Le juge chargé de l’affaire, qui a écrit un livre sur la violence domestique, a refusé d’accepter tout accord de plaidoyer tel qu’un « plaidoyer Alford » qui ne nécessiterait pas un aveu de culpabilité. Le nom du juge est Diane Kiesel, une femme. Je suppose que l’empathie et la solidarité ne sont pas son truc.

“Le système judiciaire pénal est devenu un autre agresseur pour elle”, a déclaré Samah Sisay, membre de Survécu et puni et l’un des partisans de McCarter, a déclaré à la foule. Le bureau de Bragg, a-t-elle poursuivi, “flotte le mensonge selon lequel c’est juste le juge, pas leur bureau [pursuing charges against McCarter]. Nous sommes ici pour appeler le procureur du district de Manhattan et lui dire : “Vous avez le pouvoir d’abandonner les poursuites”.