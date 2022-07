ALVIDA : Les fans d’Adnan Sami sont soulagés alors qu’il partage un teaser de sa nouvelle chanson ; les internautes espèrent un “chef-d’œuvre” [WATCH]

Adnan Sami a été un nom très populaire dans l’industrie musicale indienne. Il a été la vedette de certaines des chansons les plus divertissantes et les plus populaires comme Lift Karade, Tera Chehra et bien d’autres. Dernièrement, il a fait la une des journaux avec ses récentes photos de transformation. Il a perdu tous les kilos en trop et arbore un look plutôt maigre. Mais qu’est-ce qui l’a poussé à supprimer toutes ses photos des réseaux sociaux ? Oui, il a fait ça. Et il s’agit de dire ALVIDA.

Adnan Sami partage un nouveau teaser de sa chanson ALVIDA

Après qu’Adnan Sami ait supprimé toutes les photos des réseaux sociaux, tous ses fans sont devenus curieux. Cette curiosité s’est transformée en inquiétude lorsqu’il a posté une note vierge qui disait “ALVIDA”. Les fans étaient assez inquiets en se demandant s’il quittait Instagram ou la musique. Mais maintenant, il a partagé un teaser de sa nouvelle chanson et elle s’intitule ALVIDA. Les fans sont soulagés avec ce post.

Réaction des fans au teaser d’ALVIDA

L’un des commentaires sur le message disait : “Je suis tellement soulagé et heureux de revenir… nous étions tous tellement inquiets que votre message alvida succombe à tous vos autres messages.” Beaucoup s’attendent à ce que ce soit un chef-d’œuvre. Un commentaire disait: “Je pense que cela pourrait bien être votre chef-d’œuvre.” Un autre commentaire disait : “Adnan jii aap ne toh dara hi diya tha.” La partie intéressante est qu’Adnan Sami a également changé sa biographie en Adnan 2.0. Il semble donc que nous allons voir un renouvellement d’Adnan Sami dans les prochains jours.

Eh bien, il semble que la nouvelle chanson d’Adnan Sami intitulée ALVIDA soit déjà un succès parmi les masses. Les fans attendent désespérément celui-ci. Nous attendons aussi !