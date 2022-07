Alves passe des tests médicaux et signe avec les Pumas du Mexique

MEXICO CITY (AP) – Lorsque Dani Alves a quitté Barcelone il y a quelques mois, plusieurs équipes étaient considérées comme des possibilités pour la prochaine étape de son illustre carrière de footballeur. L’un des moins probables semblait être les Pumas de la Ligue mexicaine, mais c’est pourtant ce que la star brésilienne a choisi.

Alves, qui avec 44 titres est le joueur le plus titré de l’histoire, a passé ses tests médicaux samedi et a signé un contrat pour rejoindre l’équipe de Mexico.

« Cela nous remplit de satisfaction car Dani vient apporter sa contribution au-delà de son football. Il vient apporter sa personnalité, son expérience et vient apporter sa soif de triomphe », a déclaré Leopoldo Silva, président du conseil d’administration du club.

Après sa signature, Alves est allé rencontrer les autres joueurs de l’équipe et a effectué son premier entraînement dans les installations des Pumas. Il a ensuite été chaleureusement accueilli lorsqu’il a été présenté aux membres du fan club de l’équipe, connu sous le nom de “La Rebel”.

« Venir ici pour beaucoup peut être fou, mais pour moi, le football, c’est plus que taper dans un ballon ou courir après », a déclaré Alves. “Pour moi, le football n’est pas un sport, c’est quelque chose qui a transformé ma vie et je veux qu’il continue à transformer la vie d’autres jeunes. C’est pourquoi j’ai accepté le défi de venir à l’université.

Parmi certains de ses championnats les plus remarquables, l’arrière de 39 ans a remporté le titre de la Ligue espagnole à six reprises et trois trophées de la Ligue des champions avec Barcelone. Il a également remporté deux titres de Copa America et une médaille d’or olympique avec l’équipe nationale du Brésil.

Bien qu’il soit un vétéran, l’arrivée d’Alves dans le football mexicain est la plus grande signature depuis que son compatriote brésilien Ronaldinho a joué avec Queretaro en 2014. Pour les Pumas, Alves est le joueur le plus en vue depuis que l’Allemand Bernd Schuster a joué avec l’équipe en 1996.

La signature d’Alves en a surpris beaucoup car Pumas a travaillé ces dernières années avec un budget modeste. Le club a remporté son dernier titre mexicain en 2011.

Mais la direction de l’équipe a modifié sa stratégie et signé deux Argentins : le milieu de terrain offensif Eduardo Salvio et Gustavo del Prete. Pumas a également renouvelé le contrat de l’attaquant argentin Juan Dinenno.

L’équipe espère qu’Alves pourra avoir une bonne influence dans le vestiaire, où en plus des joueurs étrangers, il y a une base de jeunes joueurs sur lesquels on parie comme l’avenir des Pumas.

“Au-delà des réalisations de ma carrière, j’aime laisser un héritage aux plus jeunes afin qu’ils puissent continuer à rêver et à se battre pour leurs rêves, car voici la preuve vivante que tout dans la vie est possible”, a déclaré Alves.

Carlos Rodríguez, Associated Press