Alvaro Morata révèle des abus sur les réseaux sociaux et des menaces contre la famille

L’attaquant espagnol Alvaro Morata a déclaré qu’il avait été victime d’abus vicieux sur les réseaux sociaux lors de l’Euro 2020 et que sa femme et ses enfants avaient été criés dans les rues de Séville.

Morata a été au centre de l’attention depuis avant le début du tournoi après avoir été hué par les supporters espagnols lors d’un match amical avec le Portugal, puis a raté de grandes opportunités lors du match nul 0-0 avec la Suède et 1-1 avec la Pologne.

Il a également raté un penalty lors de la victoire 5-0 de l’Espagne sur la Slovaquie mercredi.

« J’aimerais que les gens se mettent à ma place et pensent à ce que c’est que de recevoir des menaces envers ma famille, des gens disant ‘J’espère que vos enfants vont mourir’. J’ai dû laisser mon téléphone devant ma chambre », a déclaré Morata à la radio espagnole Cadena Cope.

« Ma femme et mes enfants sont venus au stade de Séville avec Morata au dos de leur maillot et les gens leur ont crié dessus. C’est compliqué. Je comprends que les gens me huent pour des occasions manquées, mais il y a une limite. »

Morata a déclaré qu’il avait passé une nuit blanche après avoir raté le penalty contre la Slovaquie, qui a établi un match nul en huitièmes de finale avec la Croatie, mais ne regrette pas d’avoir tiré au sort.

Il a déclaré qu’en dépit des abus et des critiques auxquels il a été confronté, il ressent un énorme soutien de la part de ses coéquipiers, ajoutant que l’ancien grand espagnol Iker Casillas l’avait appelé pour lui remonter le moral.

«Je suis fier du fait que j’ai ramassé le ballon (pour tirer le penalty) après que les gens m’aient hué pendant l’échauffement. Il y a quelques années j’aurais été dévasté mais je suis vraiment motivé. Celui qui pense le contraire ne me connaît pas », a-t-il déclaré.

« C’est difficile de trouver un groupe comme celui-ci, surtout dans les moments difficiles. Après une semaine comme celle-ci, je me rends compte de la façon dont tout le monde me regarde, mais je regarde dans leurs yeux et je vois qu’ils me soutiennent. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici