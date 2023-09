Alvaro Morata Brace aide l’Atletico à mettre fin à une séquence de victoires consécutives au Real Madrid

Alvaro Morata a marqué deux fois pour l’Atletico Madrid alors qu’ils infligeaient à leur rival le Real Madrid la première défaite de la saison, avec un triomphe 3-1 dans le derby dimanche en Liga.

Les champions de Barcelone occupent la tête de la ligue alors que Los Blancos ont perdu leur record de 100 pour cent, avec Antoine Griezmann également sur la cible de l’Atletico, cinquième, dans leur bruyant stade Metropolitano.

Le Real Madrid est troisième, à un point de Barcelone et de Gérone, deuxième, après avoir échoué à égaler le niveau d’intensité de l’Atletico lors d’un affrontement passionnant.

Morata a marqué une tête tôt et Griezmann a doublé l’avance de l’Atletico, avant que Toni Kroos n’entraîne Madrid dans le match avec un tir cinglant avant la mi-temps.

Cependant, Morata est rentré chez lui au début de la seconde période et Madrid n’a pas pu trouver le moyen de revenir contre une équipe de l’Atletico rebondissant de ce que l’entraîneur Diego Simeone a qualifié de « plus faible » performance de son long règne le week-end dernier.

« C’était un problème de fragilité défensive, que nous n’avons pas eu lors des premiers matchs », a déclaré à la presse l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

« En un peu plus de 45 minutes, ils nous ont mis trois, ce n’était pas une bonne soirée… l’équipe n’était pas compacte, surtout en première mi-temps, l’Atletico en a profité. »

Morata a bien mené la ligne pour l’Atletico et a été récompensé par deux buts qu’il a célébrés sauvagement.

« Ce dont j’ai besoin, c’est de me sentir important et cette année, peut-être que je me sens plus important que les autres années – j’espère que nous continuerons à gagner parce que je veux vraiment gagner un titre avec l’Atletico », a déclaré Morata à DAZN.

« Je suis très heureux pour tous les fans, je l’ai dit l’autre jour… que les fans vont avoir le rôle le plus important, et c’est comme ça.

« (Nous sommes) tous ensemble, nous sur le terrain et eux dans les tribunes. »

Ancelotti a accordé des minutes limitées aux milieux de terrain vétérans Luka Modric et Kroos cette saison, mais a choisi de les titulariser tous les deux dans le plus grand match de la campagne de l’équipe à ce jour, laissant tomber Aurélien Tchouameni et l’attaquant Joselu.

L’Italien a poussé le nouvel arrivant Jude Bellingham encore plus loin en attaque, aux côtés de Rodrygo, au lieu du rôle de numéro 10 dans lequel il joue depuis son transfert du Borussia Dortmund cet été, marquant six buts lors de ses six premiers matchs avant le derby.

Le Real Madrid était privé de l’attaquant vedette Vinicius Junior, qui s’est remis de sa blessure aux ischio-jambiers mais a souffert d’un problème d’estomac dimanche matin, selon des informations espagnoles.

Il n’a fallu que quatre minutes à l’Atletico pour prendre l’avantage.

Samuel Lino, jouant à l’arrière gauche, a lancé un ballon pour que Morata rentre chez lui après avoir échappé aux attentions de David Alaba.

Les hôtes ont doublé leur avantage à la 18e minute lorsque Griezmann a dirigé une tête devant Kepa Arrizabalaga sur un centre de Saul Niguez.

L’Atletico aurait dû marquer le troisième après une demi-heure, mais le gardien madrilène, prêté par Chelsea, a réalisé un bel arrêt à ras de terre pour repousser Saul.

Les Rojiblancos ont rapidement dû payer lorsque Kroos s’est éloigné de Marcos Llorente et a dépassé Jan Oblak depuis le bord de la surface.

Objectifs de « photocopie »

Ancelotti a envoyé Joselu à la place de Modric, le match passant largement devant le joueur de 38 ans, mais à peine une minute après le début de la seconde mi-temps, l’Atletico a accru son avance.

Alaba a laissé Morata libre derrière lui, en supposant que Camavinga marquerait l’attaquant espagnol, qui a marqué d’une tête libre sur un centre de Saul.

« Les trois buts étaient une photocopie », s’est plaint Ancelotti.

« Espace ouvert entre les défenseurs centraux, nous n’étions pas bien positionnés dans la surface, nous n’étions pas compacts sur les trois buts. »

Les remplaçants Tchouameni et Rudiger ont envoyé des tirs à longue distance de peu pour Madrid alors que les hôtes gardaient leurs adversaires à bout de bras et remportaient une victoire impressionnante.

L’international anglais Bellingham, qui pour la première fois depuis son arrivée n’a pas réussi à avoir une forte influence sur le match, a été averti pour un tacle sauvage sur Angel Correa dans les arrêts de jeu pour mettre fin à une soirée décevante.

En revanche, les joueurs de l’Atletico Madrid ont célébré à plein temps avec leurs supporters et l’entraîneur Simeone était ravi.

« L’important est que l’équipe ait retrouvé son moral, car si cela a été récupéré, peu importe qui est l’adversaire », a déclaré l’entraîneur argentin à DAZN.

