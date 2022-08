Alvaro Morata, Ansu Fati, Gerard Moreno peuvent mener l’Espagne à de grandes choses à la Coupe du monde

Ansu Fati était à couper le souffle lors de son apparition en tant que remplaçant alors que Barcelone se promenait contre la Real Sociedad. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ansu Fati, Gerard Moreno et Alvaro Morata sont trois attaquants évoluant en Liga qui, s’ils ont une série de matchs spéciale, sont suffisamment talentueux pour inspirer l’Espagne à remporter la Coupe du monde cet hiver.

Il reste un peu plus de 90 jours avant La Roja coup d’envoi contre le Costa Rica à Doha, un mois avant que l’Espagne affronte la Suisse lors de son avant-dernier échauffement avant la Coupe du monde, ce qui signifie que l’attention déjà belliciste aux détails de Luis Enrique sera à DEFCON 1 en ce moment concernant la forme et le comportement de ses membres potentiels. et remise en forme. Lorsque ces trois hommes, qui pourraient raisonnablement s’aligner ensemble dans une formation 4-3-3 – Ansu à gauche, Morata au milieu et Moreno à droite – ont eu des expériences nettement différentes pour leur club ce week-end, le coach espagnol aura été tirer des conclusions importantes.

Ansu a commencé le match sur le banc des remplaçants, mais a marqué et aidé dans un rôle de camée étonnamment bon lors de la victoire 4-1 de Barcelone sur la Real Sociedad (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis). Moreno a travaillé comme un cheval de Troie à l’Atletico Madrid et a marqué à la 97e minute pour sceller une victoire 2-0 lors d’une nuit où, auparavant, tout ce qu’il touchait se transformait en moisissure. L’attaquant de Villarreal était grinçant, grincheux et désaccordé… jusqu’à ce qu’il marque (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Morata est celui qui, à première vue, n’a rien obtenu de ses exploits de dimanche soir contre Moreno & Co. Pas de victoire, pas de but, pas de passe décisive: pas de retour palpable pour le changement décent qu’il a mis en essayant d’ébranler l’extrêmement discipliné et structure défensive frustrante. Mais l’entraîneur espagnol au nez dur et profondément idiosyncratique ne juge absolument pas sur les “résultats uniquement”. Morata était dans une bataille directe avec Moreno, et je suis prêt à parier que le joueur de 29 ans en a fait assez pour faire avancer sa prétention de rester l’avant-centre partant de l’Espagne – tant qu’il est en forme, De toute façon.

Certes, les statistiques sont de mon côté – Morata a commencé 17 des 21 derniers matches d’Espagne pour lesquels il a été disponible – et a joué dans 20 d’entre eux. L’homme qui a 26 buts en 56 internationaux a réussi à mettre les efforts sur la cible, s’est bien lié avec Joao Felix et a pressé ses adversaires en chemise jaune.

Pendant ce temps, bien avant que Villarreal n’ouvre le score et avant que Moreno n’ajoute ce deuxième but tardif, le chef d’attaque saturnien, talentueux et dur d’esprit de Villarreal passait une mauvaise journée au bureau. Il s’en est pris aux volées mal frappées, a mal chronométré une tête plongeante et s’est même dirigé vers le haut et sur la barre alors qu’il aurait dû marquer, avant de choisir inexplicablement de frapper le rebond dans le filet plutôt que de simplement s’arrêter correctement et diriger le ballon au-delà. Jan Oblak.

En règle générale, cependant, Moreno était toujours sur le terrain avec quelques secondes à jouer afin de profiter d’une formidable contre-attaque d’Alfonso Pedraza et d’enterrer le vainqueur de Villarreal.

Gerard Moreno avait été plutôt pauvre tout au long de la victoire de Villarreal contre l’Atletico Madrid, pour marquer un but d’assurance tardif. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Certains pourraient dire que c’est la différence entre les deux hommes. Morata est pétillant, diligent, bon dans les airs et un buteur régulier, mais il est trop facile à vivre et léger pour être le genre de buteur impitoyable et gagnant à tout prix que Moreno est certainement.

Le partenaire junior dans cette équation Ansu est, littéralement, un phénomène. Il y aura beaucoup de temps avant la Coupe du monde pour analyser son jeu et apprécier qu’après une chance des plus brutales avec des blessures, des opérations et une récupération, il a vraiment l’air d’être de retour. Temps fort.

Personne ne devrait non plus ignorer Ferran Torres (Barcelone), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremi Pino (Villarreal) ou Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), mais Morata est clairement en pole position pour occuper ce poste. place d’avant-centre. Son record de carrière scintille – des sorts au Real Madrid, à Chelsea, à l’Atletico Madrid et à la Juventus, récoltant 19 médailles de vainqueurs – mais certains diront que tout ce qui brille n’est pas de l’or.

Morata a constamment dû rebondir d’un club à l’autre, cherchant l’approbation et à la recherche d’un endroit à appeler “chez lui”, mais dans le processus, il a radicalement changé. Il s’agit de quelqu’un qui a remporté le titre en Italie et en Espagne, qui a disputé trois finales de la Ligue des champions — marquant dans l’une d’elles, remportant les deux autres — a été champion d’Europe avec l’Espagne dans deux catégories d’âge différentes (et tournoi meilleur buteur à chaque fois) mais beaucoup douteront qu’il puisse propulser l’équipe de Luis Enrique au sommet du Qatar.

La nature insouciante de Morata et sa personnalité de “grand enfant l’ont fait bien” l’ont peut-être empêché d’être la meilleure version de lui-même en tant que footballeur. Maintenant, cependant, il a subi une blessure au dos brutale et une grave angoisse mentale; il est marié et père de trois enfants et, surtout, il a passé des années à s’entraîner tous les jours contre Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Gigi Buffon. Aucun quartier demandé ou donné là-bas.

Alvaro Morata a eu du mal à trouver un semblant de cohérence entre les clubs en mouvement et une multitude de blessures. Images DAX/NurPhoto via Getty Images

Morata n’est plus le gars qui était content d’être “de la partie”. La maturité est peut-être arrivée tardivement, mais il est là maintenant. C’est en partie grâce à quelques expériences réussies avec des psychologues – notamment Joaquin Valdes, qui a été le bras droit de Luis Enrique partout où il a été entraîné.

L’été dernier, au plus fort des abus qu’il subissait de la part de “fans” espagnols stupides et intempérants, Morata a expliqué à propos de Valdes : “Il a été d’une grande aide et nous ne parlons pas seulement de football. Les joueurs sont simplement des êtres humains avec nos propres peurs et insécurités, dont beaucoup n’ont rien à voir avec notre profession.

“C’est bien d’avoir des gens autour de soi avec qui on peut parler et qui peuvent aider. On emmène notre corps à la salle de sport, on fait appel à des kinés spécialisés pour être au top de sa forme, on est scientifique sur notre alimentation : pourquoi ne devrions-nous pas essayer d’en faire ? entraîner le cerveau?”

L’un des thèmes les plus courants de Morata est la disparité entre le football, en tant que carrière, et la manière dont les autres professions évoluent et se construisent. Il argumente : “Une des choses malheureuses est que dans d’autres professions, vous faites vos études universitaires, puis votre maîtrise et juste au moment où vous atteignez la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, vous êtes professionnellement mature, mais le reste de votre carrière réside dans devant vous. Pour nous, une fois que vous atteignez la mi-trentaine, c’est à ce moment-là que les gens commencent à vous considérer comme vieux et dépassé.”

Lors du dernier championnat d’Europe, les ordures désagréables de ses capacités et de son caractère ont atteint un tel niveau qu’il “avait du mal à vouloir sortir du lit, pas envie de quitter ma chambre d’hôtel… jusqu’à ce que ses coéquipiers ou une conversation avec ma femme m’a aidé à m’en sortir.”

Récemment, Morata a déclaré à Mens Health: “Les moments personnels compliqués vous apprennent à tout mettre en contexte. Je regarde la situation dans de nombreux pays du monde et je peux accepter que perdre un match ou rater une occasion soit important, mais seulement pour Dans une certaine mesure.

“Le football est lié aux émotions de tant de gens que si les choses ne vont pas bien, il leur est difficile de se souvenir que nous ne sommes que des êtres humains. Nous devons nous rappeler que nous sommes en bonne santé, nous avons de la chance de faire ce que nous faisons et nous avons nos familles pour rentrer à la maison – c’est ce qui compte vraiment dans la vie”.

Il n’y a aucun sentiment de charité de la part de son entraîneur de l’équipe nationale car Morata est sympathique, ouvert, honnête et arrive à la partie douce d’un voyage personnel vers la plénitude. Il est impératif qu’il continue la forme et l’attitude, il l’a montré non seulement contre Villarreal, mais en marquant un triplé contre la Juventus lors du dernier match amical de pré-saison, puis deux autres contre Getafe lors de la première journée. Cependant, il est en pole position pour l’Espagne. en partie parce qu’il a pleinement adhéré à la philosophie de Luis Enrique.

“Tout ce que le patron me demande, c’est de tout donner jusqu’à ce que je n’aie plus d’énergie, puis de lever le bras et de demander à sortir – c’est fondamental. Il veut une sorte de jeu de liaison de ma part pour nous aider à nous évanouir de l’arrière et franchement, je me suis adapté à un style qu’aucune équipe dans laquelle j’ai jamais été n’a utilisé.

“Je pense qu’il est temps pour les supporters espagnols de se rendre compte que quelque chose de grand arrive. Nous avons de bons joueurs et si nous nous sentons critiqués au lieu d’être soutenus, il sera plus difficile de réaliser quelque chose de grand.”

Morata mature : enfin. L’Espagne et l’Atletico en bénéficieront si cela continue.