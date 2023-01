Álvaro Colom, ancien président du Guatemala, décède à 71 ans

GUATEMALA CITY (AP) – L’ancien président guatémaltèque Álvaro Colom, qui a gouverné de 2008 à 2012 et soutenu une mission anticorruption des Nations Unies qui a ensuite enquêté sur lui, est décédé lundi, ont annoncé les législateurs de son parti. Il avait 71 ans.

“Je déplore profondément la mort de l’ancien président Colom, un homme aux profondes convictions démocratiques et doté d’une grande sensibilité sociale”, a déclaré le législateur guatémaltèque Orlando Blanco, chef du parti de centre-gauche Unité nationale de l’espoir au Congrès.

L’actuel président Alejandro Giammattei a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de Colom via Twitter. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Colom a été élu lors d’un second tour des élections en 2007, battant le général à la retraite Otto Pérez Molina.

Ingénieur industriel, Colom a été le premier président de gauche du Guatemala depuis plus de 50 ans lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier 2008, mais a déclaré qu’il souhaitait que le Guatemala trace sa propre voie plutôt que de se mêler à des dirigeants de gauche établis comme Hugo Chavez au Venezuela à l’époque.

Il est entré en fonction en promettant de réduire la pauvreté après avoir travaillé avec des réfugiés de la guerre civile dans des hautes terres isolées. La guerre, qui a duré de 1960 à 1996, a déplacé des centaines de milliers de personnes. Il était un ministre maya ordonné et a déclaré qu’il demanderait conseil au Conseil national des aînés mayas, un groupe de chefs spirituels.

Colom a également soutenu la Commission internationale des Nations Unies contre l’impunité au Guatemala, mieux connue sous son initiale espagnole CICIG. Il avait commencé à travailler l’année précédant sa prise de fonction.

Mais en 2018, Colom a été arrêté, avec presque tout son ancien cabinet, dans le cadre d’une enquête pour corruption impliquant une concession de bus.

L’affaire concernait une compagnie de bus publique connue sous le nom de Transurbano. Le gouvernement a mis aux enchères des concessions de 25 ans pour les lignes de bus de Guatemala City, et les entreprises privées qui ont remporté les contrats ont ensuite été exonérées d’impôts. La CICIG a travaillé sur l’affaire avec les procureurs guatémaltèques.

Colom a nié tout acte répréhensible et l’affaire n’a pas été jugée. En 2021, le département d’État américain l’a inclus dans un rapport au Congrès sur les acteurs corrompus de la région pour le scandale des bus.

Pérez Molina, qui a été élu après Colom, a finalement été chassé de la présidence par une autre enquête de la CICIG et condamné à une peine de prison pour corruption en décembre.

Colom était le mari de la politicienne Sandra Torres qui prévoyait de se présenter à la présidence lors des élections nationales du 25 juin au Guatemala.

Sonia Pérez D., The Associated Press