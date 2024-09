Alvaro Barrington veut que les artistes en herbe « fassent confiance à leurs collaborateurs »

Dr. Dre : The Chronic, 2024, par Alvaro Barrington BMW/ Álvaro Barrington

« Quand j’ai rejoint pour la première fois Frise Séoul« Mon rêve était qu’un quart des galeries exposantes soient asiatiques », déclare Patrick Lee, directeur de Frieze Seoul. « Avoir ouvert notre troisième édition avec la majorité des galeries exposantes asiatiques est tout simplement incroyable. » Frieze Seoul 2024, qui en est à sa troisième édition, était plus ambitieuse que jamais, avec plus de soixante pour cent d’artistes d’Asie du Sud-Est et des galeries se concentrant sur des choix curatoriaux non conventionnels tels que l’installation et le travail vidéo. Dans tout Séoul, des expositions telles que celle de l’artiste abstrait coréen Yoo Youngkuk dans l’une des premières galeries indépendantes de la ville PKM, Galerie Pacel’exposition en duo de Mark Rothko et Lee Ufan, et celle d’Anika Yi Il existe une autre évolution, mais dans celle-ci à la Musée Leeuma communiqué l’ambiance de la semaine, parfaitement résumée par la créatrice de mode coréenne Regina Pyo : « Séoul est le New York de l’art. »

Galerie PKM Galerie PKM

Plus de 70 000 personnes ont visité Frieze Seoul et, parmi les 110 galeries exposantes, le public a pu découvrir ce qui se profile sur le marché de l’art coréen en plein essor, d’une valeur de 750 millions de dollars. L’artiste abstrait Lee Kun-Yong a été l’artiste coréen le plus vendu avec ses œuvres Paysage corporel à 250 000 $, tandis que le parti Nicolas Portrait avec rideaux vendu pour 2,5 millions de dollars et celui d’Avery Singer Chute libre pour 575 000 $. « Ce que je dirais à propos de Séoul, après avoir vécu ici pendant plus de deux décennies, c’est que le talent artistique est incroyable », déclare Lee. « Le paysage culturel ici est très fort et il continue de se développer. »

Les amateurs d’art de Séoul ont été ravis de découvrir une exportation new-yorkaise en particulier, Álvaro Barrington. « Son travail m’a toujours enthousiasmé », a déclaré un participant à Forbes lors de l’ouverture de la collaboration de Barrington avec la collection Art Car de BMW organisée par Hans Ulrich Obrist, « voir son travail en personne, c’est ce que représentent les foires comme Frieze ». C’était la première fois que Barrington exposait à Frieze Seoul, montrant de nouvelles miniatures spécialement créées pour la foire, notamment Star Trek : le baiser et GTA Miami (côté). Intéressé par l’idée que les voitures sont le véhicule mobilisateur par excellence, Barrington a voulu explorer Star Trek comme la première étape de l’industrie technologique d’aujourd’hui. Ici, il parle de Séoul comme ville du futur, de l’apprentissage de la conduite à 10 ans et de ses conseils aux jeunes artistes.

Star Trek : Le Baiser, 2024, Alvaro Barrington BMW/ Álvaro Barrington

Grace Banks : J’ai visité votre commande de la Tate Britain, Grâce, il y a quelques semaines et son échelle gigantesque me rappelle comment vous avez subverti les proportions de ces voitures, leur donnant une sensation presque émotionnelle.

Alvaro Barrington : Ce que l’on oublie souvent à propos des voitures, c’est qu’elles sont un espace d’intimité, elles le sont vraiment. Elles sont intimes et mobilisatrices. Je voulais reprendre la forme de l’i7 et utiliser cette idée d’une miniature comme son propre écosystème, un lieu d’intimité.

Ensuite, j’ai pensé à des moments dans les années 1960 où les idées de technologie étaient ambitieuses, des séries télévisées comme Star Trek et Star Trek Voyager, c’étaient des moments culturels qui ont façonné la technologie, c’est quelque chose dont j’ai beaucoup lu. C’était radical – le premier baiser interracial a eu lieu dans Star Trek, c’est pourquoi j’ai peint ça sur la voiture. C’est ce que je voulais faire avec Le baisermontre l’intimité dans les voitures que les gens n’auraient peut-être pas remarquée.

Quel est pour vous le lien le plus intéressant entre Star Trek et les débuts de la Silicone Valley ?

L’innovation de Star Trek a inspiré la Silicon Valley. Star Trek était radical, il brisait les normes, il ne se souciait pas des normes sociales. J’ai beaucoup lu ces derniers temps sur la façon dont l’exploration spatiale a conduit au développement de la Silicon Valley, qui est arrivée juste au bon moment pour ce projet.

GTA Miami (côté), 2024, par Alvaro Barrington Álvaro Barrington / BMW

Vous dites que les voitures sont le mobilisateur ultime, quelles ont été vos premières expériences avec les voitures ?

C’est comme la réplique de Tracy Chapman : comment sortir d’ici ? En voiture ! Vous savez, c’est drôle, mon beau-père possède une auto-école, donc il m’a appris à conduire quand j’avais 10 ans. J’ai grandi entouré de voitures, c’est donc une relation très particulière.

Il y a aussi cette énorme culture aux États-Unis qui s’est vraiment développée autour des voitures. Je viens de New York, donc on prend le train. Mais à Los Angeles, tout le monde conduit, donc il y a beaucoup de musique qui vient de là – Dr, Dre, The Chronic, G-Bomb. Je pense que la plus emblématique est probablement la Yellow Tax, puis il y a la BMW orange de Frank Ocean sur la pochette de NostalgieUltra, qui est tout simplement emblématique.

Comment c’est d’exposer à Séoul ?

Oh incroyable, Séoul est le futur.

Vous avez déjà parlé de votre inspiration pour le travail de Rauschenberg sur les voitures.

C’est celui de Rauschenberg qui m’a le plus marqué, c’est un peu mon étoile polaire. Je pense à son exploration de l’avenir du monde, vous savez ces œuvres emblématiques des années 1960 sur l’exploration spatiale. On oublie les voitures et l’espace d’intimité qu’elles procurent. Mais pour moi, elles ont presque été quelque peu romantiques.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes artistes ?

Je dis toujours qu’il faut vraiment faire confiance à ses proches. Par exemple, si vous faites une exposition chez votre grand-mère et que votre cousin vient et trouve ça cool, il en parle ensuite à quelqu’un d’autre ? Cela peut être la première étape. C’est ce qui m’est arrivé, j’ai organisé une petite exposition et un ami est venu me demander à propos d’une des œuvres : « Est-ce que je peux l’emporter avec moi ? ». J’ai dit oui, et c’est après cela que j’ai postulé pour une école supérieure.