Il y a eu un duel d’anciens attaquants de Premier League au cours des deux dernières semaines lors des tours de qualification de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud. Avec Franco Di Santo marquant dans les deux jambes, San Lorenzo, d’Argentine, a remporté une victoire globale de 3-1 sur l’Universidad de Chile, pour qui Angelo Henriquez n’était pas dans le but.

Certains fans de Premier League peuvent avoir du mal à se souvenir de ces noms. Di Santo a déménagé à Chelsea en 2008, tandis qu’en 2012 Henriquez a été arrêté par Manchester United. À l’époque, les deux se classaient dans la catégorie des «Wonderkids» – des grévistes adolescents qui se faisaient un nom en Amérique du Sud. Malheureusement, les deux se sont alors fait connaître dans la catégorie cruelle des «flops» lorsqu’ils n’ont pas réussi à obtenir la note en Angleterre.

Le passage du football de clubs sud-américain à un géant mondial du football anglais est énorme. C’était trop gros pour cette paire. Il est très difficile de se lancer dans un style de football différent et plus compétitif, en particulier avec les contraintes supplémentaires de passer à une nouvelle culture à un âge aussi tendre.

Mais c’est ainsi que fonctionne actuellement le marché. Les grands clubs européens ne semblent plus particulièrement intéressés à recruter des joueurs du football sud-américain une fois qu’ils ont atteint la mi-vingtaine. Ils veulent des jeunes – voici donc un aperçu de quelques-unes des dernières récoltes qui illuminent l’Amérique du Sud.

Nicolas Siri de Danubio en Uruguay en est un bon exemple. Il n’a que 17 ans le mois prochain, mais est déjà une star. Il vient de passer une semaine merveilleuse. La première fois qu’il a obtenu une place dans la formation de départ de Danubio, il a marqué un but important contre les géants locaux Nacional. Et puis vint un tour du chapeau parfait contre Boston River – une tête parfaitement guidée, une superbe puce du pied gauche en cours d’exécution et un piledriver du pied droit du bord de la zone. Surnommé instantanément « le nouveau Luis Suarez » en termes de style, il est lié à Barcelone, qui l’a eu sur leur radar depuis qu’il a joué pour l’Uruguay au niveau des moins de 15 ans.

Cela fait Matias Arezo ressemble à quelque chose d’un vétéran grisonnant à l’âge de 18 ans. Arezzo joue pour River Plate de l’Uruguay (un club beaucoup plus petit que l’équipe argentine) et lui aussi marquait des buts en première division quand il avait encore 16 ans. il y a quelques années, il avait l’air tout à fait à l’aise de jouer pour son pays au niveau U23 dans les éliminatoires olympiques. Trapu et alerte, il y a quelque chose du jeune Sergio Aguero en lui, et c’est une sorte de surprise qu’il n’ait pas encore bougé.

De l’autre côté de la Plata, l’Argentine River Plate a déterré de l’argent de football sous la forme de Julian Alvarez. Aujourd’hui âgé de 21 ans, Alvarez est lentement amené par l’entraîneur Marcelo Gallardo et doit se battre pour une place parmi les riches ressources offensives du club. Mais à première vue – il y en avait beaucoup l’année dernière en Copa Libertadores – il ressemble à un véritable pur-sang, un attaquant de soutien avec vision et qualité capable de dériver entre les lignes opposées, de combiner au rythme et de marquer des buts. Il peut y avoir des doutes quant à l’endroit où il peut être le mieux employé; il pourrait être l’un de ces joueurs les mieux adaptés au rôle de l’attaquant de soutien dans un 4-4-2 à l’ancienne. Il n’est pas un véritable avant-centre ou un ailier, et ne s’intègre donc pas facilement dans toutes les formations modernes. Mais il est suffisamment intelligent pour trouver de l’espace et se rendre utile. Alvarez semble au bord de grandes choses.

La star de River Plate, Julian Alvarez, 21 ans, suscite l’intérêt de certains des plus grands clubs d’Europe. MARCELO ENDELLI / POOL / AFP via Getty Images

À travers Buenos Aires à Velez Sarsfield, meneur de jeu Thiago Almada a attiré beaucoup d’attention et a été lié à Manchester United. Originaire du même quartier que Carlos Tevez, Almada fêtera ses 20 ans fin avril. Malgré sa jeunesse, il s’est vu confier de nombreuses responsabilités dans une jeune équipe de Velez. Il peut dériver d’une position large ou jouer comme un n ° 10 conventionnel, et a la merveilleuse capacité de jouer la passe décisive. Les doutes à son sujet sont de savoir s’il est trop léger pour l’Europe – auquel cas il serait précisément le type de meneur de jeu argentin qui a eu tant de succès en Major League Soccer. Le patron d’Atlanta United, Gabriel Heinze, sait certainement tout sur Almada après l’avoir développé à Velez.

En tant qu’ancien défenseur, Heinze peut également avoir un œil sur William Pacho, un équateur de 19 ans. Le club de Pacho, Independiente del Valle, s’est spécialisé dans la production de talents de football, et Pacho est celui qu’ils ont déployé en 2021. Un pied de page gauche sanglant, il joue au milieu des trois derniers et a fait une impression instantanée avec la précision et gamme de ses passes, et pour sa capacité à avancer. Les points d’interrogation concernent sa défense. Il fait un chiffre imposant, mais n’a pas la chance d’avoir un rythme express, ce qui rend sa prise de décision particulièrement importante. Le plus grand test de sa jeune carrière est sur le point de venir; dans les deux premières semaines d’avril, son équipe est à la maison et à l’extérieur contre Gremio lors du dernier tour de qualification de la Copa Libertadores. Ce sera fascinant de voir comment il se débrouille.

Un de ses adversaires sera Ferreira, ou « Ferreirinha » comme il est plus intimement connu des partisans de Gremio. Au cours des dernières années, Gremio s’est également spécialisé dans le développement des jeunes et a connu un grand succès auprès des ailiers. Le diminutif Everton a été vendu à Benfica, Pepe est en route pour Porto au milieu de l’année et vient maintenant Ferreirinha. À 23 ans, il est un développeur tardif, mais il a rattrapé le temps perdu ces derniers mois, faisant preuve à la fois de compétences de dribble et de capacité à éliminer les défenseurs avec des passes intelligentes.

Les champions en titre d’Amérique du Sud, Palmeiras, ont utilisé leur richesse pour constituer une équipe importante. Mais ils ne font pas que signer des joueurs, ils produisent également. Le grand milieu de terrain central gauche Patrick de Paula est à surveiller, tout comme l’arrière droit / milieu de terrain Gabriel Menino. Mais le plus accrocheur est l’ailier Gabriel Veron, la star du spectacle il y a deux ans lorsque le Brésil a remporté la Coupe du monde U17. Veron a une accélération fulgurante, mais il a bien plus que du rythme. Fort sur le ballon, il a une vision, un œil pour le but et la capacité de battre le défenseur de chaque côté. Il est très regrettable que sa blessure l’ait éloigné de la Coupe du monde des clubs et de la finale Libertadores en début d’année.

Palmeiras regorge de talent, mais peu sont meilleurs que Gabriel Veron, 18 ans. ALEXANDRE SCHNEIDER / POOL / AFP via Getty Images

Santos, battu par Palmeiras lors de cette finale de Libertadores, a été dans une situation financière si difficile que se tourner vers la jeunesse était la seule option. Heureusement, l’ancien club de Pelé a excellé dans la production de stars ces derniers temps, et il y en a d’autres à l’horizon. Angelo, 16 ans, a d’énormes promesses, tout comme le défenseur central de l’adolescence Kaiky. Le milieu de terrain polyvalent Sandry a également connu une magnifique manche récente. Mais le joueur qui attire le plus l’attention est l’avant-centre de 19 ans Kaio Jorge, qui a été lié avec Napoli. Il y a quelque chose de Roberto Firmino dans le jeu de Kaio; il abandonne pour faire pression sur les défenseurs adverses et pour lier le jeu, et il offre également une menace de surface de réparation. Est-il assez rapide pour être une star au plus haut niveau? Le temps nous le dira.

Hugo Souza a commencé la saison 2020 en tant que quatrième gardien de Flamengo et l’a terminée avec un titre de champion brésilien à son nom. Avec son cadre géant et sa capacité athlétique, il a fait de merveilleux arrêts et a également commis une erreur occasionnelle qui fait partie de l’expérience d’apprentissage de tout jeune gardien. Aujourd’hui âgé de 22 ans, il a suscité l’intérêt de l’Ajax, et cela pourrait être la bonne décision. Le coup de pied est l’une de ses faiblesses, ce sur quoi les géants néerlandais travailleront à coup sûr si l’accord est conclu.

Et un joueur doué qui vient d’arriver au Brésil est Carlos Palacios, qui a dit au revoir à l’Union Espanola du Chili après avoir été éliminé de la Copa Libertadores. Palacios rejoint désormais l’Internacional de Porto Alegre, et de retour chez lui, ses progrès seront suivis de près. Cela fait longtemps que le Chili n’a pas produit une véritable star et Palacios pourrait combler le vide. Un attaquant de soutien capable d’opérer sur toute la ligne d’attaque, il est fort et rapide avec une arrogance qui est de bon augure. Travailler sur son pied gauche ferait de lui plus d’une menace. Mais, à l’âge de 20 ans, il a le temps de trouver ses marques au Brésil et de devenir le joueur pour répondre aux prières du Chili.