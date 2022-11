Alvarez propulse Astros au titre des World Series en G6 contre Phils

HOUSTON (AP) – Yordan Alvarez a frappé un coup de circuit imposant et les Astros de Houston ont décroché leur deuxième titre de la Série mondiale en six saisons et ont obtenu Dusty Baker sa première couronne en tant que manager avec une victoire 4-1 sur les Phillies de Philadelphie dans le match 6 le samedi soir.

Alors que l’explosion de 450 pieds d’Alvarez dans la sixième manche disparaissait, le partant des Astros Framber Valdez a sauté et crié sauvagement dans la pirogue alors que les fans dans la foule de 42 948 personnes sont entrés dans une frénésie en agitant leurs serviettes de rallye orange.

Baker a finalement obtenu son premier titre à sa 25e saison en tant que manager, les trois derniers depuis son embauche par les Astros pour aider l’équipe à retrouver sa crédibilité après le scandale du vol de pancartes qui a coûté leur travail au manager AJ Hinch et au directeur général Jeff Luhnow, et a fait Houston est l’équipe la plus vilipendée du baseball.

Baker, âgé de 73 ans, qui avait déjà participé deux fois aux World Series en tant que skipper, est le plus ancien responsable du championnat.

Stephen Hawkins, Associated Press