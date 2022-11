Alvarez propulse Astros au titre des World Series contre Phils

HOUSTON –

Yordan Alvarez a frappé un coup de lune qui a envoyé Space City dans une frénésie, et les Astros de Houston à leur deuxième titre de la Série mondiale.

Alors que la tache sur le premier championnat de Houston ne s’effacera peut-être jamais complètement, le majestueux circuit de trois points d’Alvarez a aidé à façonner une nouvelle couronne pour les Astros – et la première pour Dusty Baker en tant que manager – dans une victoire 4-1 contre les Phillies de Philadelphie dans le jeu 6 samedi soir.

“Ce qui s’est passé avant, ça ne passe jamais complètement”, a déclaré Baker, le manager vétéran embauché par les Astros à la suite de leur scandale de vol de pancartes. “Mais nous avons tourné la page et j’espère que nous continuerons cette course.”

Alvarez a lancé une balle au-dessus de l’œil du frappeur de 40 pieds dans le champ central au cours de la sixième manche immédiatement après que le partant des Phillies Zack Wheeler ait été tiré avec une avance de 1-0.

Alors que le tir de 450 pieds d’Alvarez naviguait, le partant des Astros Framber Valdez a sauté et crié sauvagement dans la pirogue tandis que la foule de 42 958 personnes est devenue folle en agitant des serviettes de rallye orange.

“Quand j’ai contourné la deuxième base, j’ai senti tout le stade bouger”, a déclaré Alvarez par l’intermédiaire d’un interprète.

Baker, âgé de 73 ans, a finalement obtenu son premier titre lors de sa 25e saison en tant que manager. Il a passé les trois dernières années avec les Astros après l’avoir embauché pour aider l’équipe à regagner de la crédibilité après que leur directeur des coûts du système de poubelle AJ Hinch et le directeur général Jeff Luhnow leur travail, et ont fait de Houston l’équipe la plus vilipendée du baseball.

“Je n’étais pas ici en 2017, mais c’est définitivement un poids sur les épaules de tout le monde. Personne ne peut dire (rien) maintenant”, a déclaré Ryan Pressly, qui a terminé la série avec une autre manche sans but.

Baker, qui a remporté une Série mondiale en tant que joueur avec les Dodgers de Los Angeles et qui avait déjà participé deux fois à la Classique d’automne en tant que skipper, est le plus ancien directeur de championnat de l’un des quatre grands sports nord-américains. La victoire est survenue 20 ans après un quasi-accident, alors qu’il était à moins de cinq retraits de remporter le titre tout en guidant les Giants de San Francisco.

“Quelle est la prochaine étape ? J’ai dit que si j’en gagnais un, je voulais en gagner deux”, a déclaré Baker par la suite.

Le personnel d’entraînement et d’entraînement de Houston a encerclé Baker après que Nick Castellanos se soit envolé pour y mettre fin, sautant de haut en bas et scandant “Dusty! Dusty! Dusty!” dans la pirogue avant de rejoindre les joueurs sur le terrain.

L’arrêt-court recrue des Astros, Jeremy Pena, a été le MVP des World Series après avoir obtenu un autre coup sûr, un simple pour préparer le circuit d’Alvarez.

La star de 25 ans née en République dominicaine a également remporté un prix Gold Glove et le MVP de la série AL Championship. Pena est le premier frappeur à remporter ces trois prix en carrière, et il a tout fait lors de sa première saison, par OptaSTATS.

Les maillots portés par Pena et Baker pendant la série se dirigeaient vers le Temple de la renommée.

Un an après avoir vu les Braves d’Atlanta décrocher le titre des World Series au Minute Maid Park, Justin Verlander et les Astros sont allés 11-2 en séries éliminatoires et sont devenus la première équipe à sceller le championnat à domicile depuis les Red Sox de Boston en 2013.

Alvarez a réussi un circuit pour la première fois depuis qu’il a disputé les deux premiers matchs de cette post-saison. Christian Vazquez a ajouté un simple RBI plus tard dans la manche pour porter le score à 4-1.

Valdez a remporté sa deuxième victoire de cette série. Il n’avait été dans l’abri que quelques minutes après avoir lancé son 93e et dernier lancer tout en retirant neuf prises en six manches.

Mais le gaucher avait quitté le monticule avec les Phillies wild-card menant 1-0 sur le circuit de Kyle Schwarber en tête du sixième.

Schwarber, qui a frappé son troisième circuit au cours des quatre derniers matchs, a contourné les buts en agitant sa main vide levée dans le même mouvement que les partisans avec leurs serviettes.

Mais au moment où Schwarber a frappé en huitième, le meneur du coup de circuit de la NL a été réduit à un bruant, essayant d’un coup sûr pour attiser une infraction dormante des Phillies. Sa carie est devenue une faute avec deux frappes, entraînant un retrait au bâton.

Dans le sixième, Houston a obtenu deux coureurs sur la base contre Wheeler pour la première fois du match, lorsque Martin Maldonado a été touché par un lancer, Jose Altuve a échoué dans un retrait forcé et Pena a fait un simple.

Le manager des Phillies, Rob Thomson, est allé voir le releveur gaucher Jose Alvarado pour affronter le cogneur gaucher pour la quatrième fois de la série – Alvarez avait surgi deux fois et avait été touché par un lancer les trois premières fois.

“Je pensais que Wheels avait encore de très bonnes choses. Ce n’était pas à propos de ça. C’était juste que je pensais que le match était meilleur avec Alvarado sur Alvarez à ce moment-là”, a déclaré Thomson.

Et Alvarado n’avait accordé que trois circuits aux frappeurs gauchers au cours de ses six saisons dans la ligue majeure, jusqu’à son lancer 2-1, lorsqu’Alvarez a écrasé le plomb de 99 mph.

“C’est une sorte de manche sale et je pensais, je veux dire, qu’en entrant dans la série, c’était toujours une sorte d’Alvarado sur Alvarez”, a déclaré Thomson. “C’était la sixième manche et j’avais l’impression que l’arrière normal des gars de l’enclos des releveurs pouvait s’en sortir.”

Alvarez n’avait pas joué de circuit depuis le match 2 de la série AL Division contre Seattle, lorsque son tir de deux points en sixième manche les a mis en place pour rester. Cela est venu après son tir de trois points de fin de match dans le premier match pour une victoire de 8-7.

Houston a remporté les 106 meilleurs matchs de la Ligue américaine et a atteint sa quatrième série mondiale au cours d’une période au cours de laquelle il s’est qualifié pour la série de championnat AL six saisons de suite. Les Astros ont fait leur seule autre apparition dans les World Series en 2005, alors qu’ils étaient encore dans la Ligue nationale, et ont été balayés en quatre matchs par les White Sox de Chicago.

Il s’agissait de leur troisième ALCS et de leur deuxième série mondiale consécutive depuis que l’ancien lanceur des Astros Mike Fiers a révélé après la saison 2019, alors qu’il était parti de Houston pendant deux ans depuis qu’il faisait partie de leur championnat 2017, que l’équipe avait utilisé une caméra dans le champ central pour voler des pancartes et signaler aux frappeurs sur quels emplacements s’attendre en frappant sur une poubelle.

“Cela ne disparaîtra probablement jamais, mais je pense que cela prouve à quel point cette équipe est bonne et à quel point elle l’est depuis longtemps”, a déclaré le propriétaire des Astros, Jim Crane, sur le terrain par la suite.

Philadelphie avait une fiche de 22-29 lorsque Joe Girardi a été licencié début juin et remplacé par l’entraîneur de banc Thomson, le joueur de baseball à perpétuité de 59 ans a eu sa première chance d’être directeur de la grande ligue – il a fait partie du personnel de la grande ligue des Yankees pendant 10 saisons avec Girardi, et faisait partie de leur dernière Série mondiale et titre en 2009.

Les Phillies ont terminé la saison régulière 65-46 sous Thomson, leurs 87 victoires bonnes pour la sixième et dernière place des séries éliminatoires de la NL, en route vers leur première Série mondiale depuis 2009.

SUIVANT

Phillies: Dans moins de cinq mois, les Phillies seront de retour au Texas pour commencer leur saison régulière 2023, à environ 250 miles de là pour l’ouverture d’une série interligue le 30 mars contre les Texas Rangers.

Astros: Que Baker et / ou le directeur général James Click soient de retour ou non – aucun des deux n’a signé cette saison – les champions des World Series joueront leur match d’ouverture de la saison 2023 à domicile le 30 mars contre les White Sox de Chicago.