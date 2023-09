Alvarez et la défense mènent Plainfield North devant Plainfield South – Shaw Local

PLAINFIELD — Pendant la majeure partie de la première mi-temps vendredi soir, ni Plainfield North ni Plainfield South n’ont pu rassembler une grande attaque, tandis que les défenses dominaient l’action.

À la fin du deuxième quart, cependant, Plainfield North a inséré le junior Lukas Alvarez au poste de quart-arrière.

Alvarez s’est avéré être l’étincelle dont les Tigres avaient besoin. Il les a menés à un score à chaque drive sauf celui de la fin du match et North a remporté sa première victoire de la saison, 24-0, contre les Cougars.

« C’était une décision en jeu », a déclaré Alvarez à propos de son entrée dans le match. « Nous avions du mal au début, alors les entraîneurs voulaient essayer quelque chose de différent. J’attendais ma chance. pseudo [Darwish] est un gars formidable et un excellent quarterback et il a fait un excellent travail pour m’apprendre et m’amener là où je suis maintenant.

Avec Alvarez sur le terrain, il a donné aux Tigers davantage de menace en tant que quart-arrière ainsi que quelqu’un qui pouvait éviter la passe précipitée et effectuer un lancer. Il l’a montré très tôt lorsqu’il s’est connecté sur une passe de 26 verges à Braxton Bartz (7 attrapés, 82 verges, 1 TD) pour lancer le premier but des Tigers. Alvarez a ensuite frappé Omar Coleman pour 13 verges supplémentaires contre les 7 des Cougars, et Robert Tota (21 courses, 105 verges, 2 touchés) a terminé l’entraînement avec un touché de 5 verges avec 1:25 à jouer jusqu’à la mi-temps. Le coup de pied de Coleman a donné l’avantage à North (1-2), 7-0, une avance qu’il a prise à la mi-temps.

Pendant ce temps, la défense du Nord ne laissait que très peu de place au Sud. Les Cougars n’ont eu qu’un seul premier essai en première mi-temps et huit verges au total. Pour le match, les Cougars ont réalisé six premiers essais et n’ont disputé que 13 jeux toute la nuit sur le territoire de Plainfield North.

« Notre défense a fait un excellent travail », a déclaré l’entraîneur du Nord Anthony Imbordino. « Nous n’avons accordé qu’un seul touché toute l’année, et ils continueront de s’améliorer. Nous avons beaucoup d’enfants qui commencent tout juste à s’habituer au football universitaire et ils commencent à trouver leur rythme.

« Lukas Alvarez a vraiment bien joué à son arrivée. Nous avons marqué sur toutes ses possessions. Il a eu une opportunité et a fait du bon travail avec.

Après que Sud (0-3) ait reçu le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Nord l’a forcé à faire un trois-et-out, prenant le relais sur le 43 des Cougars. Les Tigres se sont dirigés vers le Sud 14 et Coleman a inscrit un panier de 31 verges pour faites 10-0. Après un autre botté de dégagement de Sud, North a parcouru 61 verges en huit jeux, se terminant par un plongeon de 2 verges de Tota, portant le score à 17-0 avec 30 secondes à jouer dans le troisième.

South a finalement traversé le milieu de terrain au quatrième quart sur une passe de 28 verges de Cody Hogan à Brook Williams vers le Nord 41. L’entraînement a finalement atteint le Nord 30, mais les Cougars l’ont renversé lors des downs.

Nord a pu utiliser des pénalités d’interférence de masque facial et de passe défensive pour s’enfoncer profondément dans le territoire sud. Puis, au quatrième essai, Alvarez a lancé une passe à Bartz, qui a ensuite échappé à plusieurs défenseurs et a plongé dans la zone des buts pour un touché de 23 verges pour couronner le score. Alvarez a terminé 9 sur 12 pour 103 verges et un touché.

« Nous avons un excellent groupe en attaque », a déclaré Alvarez. « Sans la ligne offensive et les receveurs, je ne serais pas là où je suis actuellement. C’est bien d’avoir un gars comme Braxton à qui je lance le ballon et de savoir qu’il va faire un jeu.

« Ça fait du bien de remporter cette première victoire, surtout devant notre public. »

South a eu une passe de touché tardive de 46 verges de Hogan à Sebastian Thomas rappelée en raison d’une pénalité de changement illégale.

« Vous ne pouvez pas gagner si vous ne marquez pas », a déclaré l’entraîneur de Sud, Jake Brosman. « Plainfield North est très physique et nous l’a fait subir et nous a un peu bousculés. Nous sommes encore en train d’apprendre et de construire avec beaucoup de gars qui acquièrent leur première expérience universitaire. Il y a des choses à apprendre et à développer pour la semaine prochaine.

« Notre défense a été phénoménale ce soir. Ils sont restés dos au mur toute la nuit, mais ils ont continué à voler. Je ne peux rien reprocher à notre défense. Nous devons simplement tirer les leçons de cette expérience et continuer à construire.