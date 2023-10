Àlvarez est plus crucial que Haaland ; « L’ours » peut-il réparer le VAR ?

Bienvenue dans Onside/Hors-jeu ! Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray discute de l’actualité du monde du football, notamment des performances exceptionnelles, des matchs que vous avez peut-être manqués et des éléments à surveiller dans les prochains jours. Cette semaine, une ode à Julián Álvarez, la nomination de Lionel Messi MVP MLS, comment réparer le VAR et bien plus encore !

SUR LE CÔTÉ

Álvarez est le Spider-Man de Man City

Il y a quelques années, alors qu’Álvarez faisait encore des ravages avec River Plate, j’ai tweeté avec un appel exclamatif implorant mon Aston Villa de recruter l’adolescent polyvalent. Il s’avère qu’il était définitivement sur le radar du club (en plus du Bayer Leverkusen et de Manchester United), mais Álvarez, qui a fait ses débuts en club senior en 2018 à l’âge de 18 ans et a fini par remporter pratiquement tous les titres avec River, a opté pour Manchester City.

Alors que nous approchons de deux ans depuis sa signature pour City, l’international argentin de 23 ans est désormais champion du monde, triple vainqueur, l’un des meilleurs jeunes joueurs du jeu et, à mon avis, Álvarez pourrait être plus important que Erling Haaland cette saison. Oui, vous avez bien lu.

Quand Álvarez était enfant et jouait pour le Club Atlético Calchín, il a gagné le surnom de «Araña» (« araignée ») parce que son contrôle du ballon et ses dribbles étaient si avancés qu’il était pratiquement impossible de récupérer le ballon et il semblait qu’il avait plusieurs jambes, un peu comme une araignée. Quand je vois son rôle pour Man City, en particulier celui-ci saison, cette araignée n’a pas seulement plusieurs pattes : elle est également très dangereuse.

Comme un arachnide, Álvarez est fort, flexible et même s’il ne possède pas de crocs venimeux, il est si dangereux sur le terrain pour le simple fait qu’on ne sait tout simplement pas où il va faire surface. Son but en milieu de semaine contre le RB Leipzig et son coup franc contre Wolverhampton Wanderers le week-end dernier étaient les derniers exemples de sa capacité à frapper à longue distance.

Grâce en grande partie à l’absence pour blessure de Kevin De Bruyne, Álvarez s’est transformé en un nouveau numéro 10 cette saison, jouant plus profondément et derrière Haaland. Dans le même temps, il est capable de couvrir la plupart des zones du milieu de terrain. Il est cependant un attaquant par nature, donc son instinct – comme celui d’une araignée – lui dit toujours d’attaquer.

Julián Álvarez a été dans une forme scintillante pour Manchester City cette saison, émergeant comme une menace plus profonde en l’absence de Kevin De Bruyne, blessé. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

Pour moi, c’est ce qui le rend plus important que Haaland, et il n’est pas surprenant qu’il mène la Premier League en termes d’occasions créées, ni qu’il ait débuté tous les matchs de City dans la compétition. Ne vous méprenez pas, la combinaison Haaland/Álvarez est la clé ici, mais en raison des responsabilités que ce dernier a dû assumer, à l’heure actuelle, Guardiola ne peut pas se permettre de le laisser tomber.

Álvarez est un joueur spécial et surtout pour les fans de Man City, il leur fait oublier l’absence de De Bruyne. Si Man City fait l’impensable de répéter le succès de la saison dernière, «Araña» sera une des principales raisons à cela.

Ne vous approchez pas trop. Les araignées mordent.

Alonso est le meilleur jeune manager d’Europe

Tout au long de sa carrière, Xabi Alonso a eu cette étrange capacité à adapter son style de jeu au milieu de terrain. Évidemment, cela venait avec l’âge et le type de style auquel il devait s’adapter. À Liverpool de Rafa Benitez, par exemple, sa vision et son moteur les ont aidés à remporter la Ligue des champions, tandis qu’au Bayern Munich de Pep Guardiola, il s’asseyait juste devant la ligne arrière et devenait un meneur de jeu pivot, remportant la Bundesliga trois fois de suite.

Aujourd’hui, en tant que manager du Bayer Leverkusen, Alonso démontre à quel point il peut s’adapter en tant que tacticien.





Lorsqu’il a rejoint le club la saison dernière, Die Werkself étaient 17e du classement avec une seule victoire lors de leurs huit premiers matches. Ils ont terminé sixième et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Maintenant? Ils sont en tête du classement, invaincus, avec cinq victoires sur six et possèdent les meilleurs records offensifs et défensifs.

La philosophie d’Alonso consiste à aider ses joueurs à comprendre un système à travers une série de modèles. Il s’agit de contrôler le jeu, étape par étape, mouvement par mouvement, en permettant à sa formation 3-4-3 de muter en ce qu’elle veut selon le rythme du jeu. La perte de joueurs clés comme Moussa Diaby a permis à Alonso de s’adapter et d’aider ses joueurs à partager la responsabilité du pressing et des passes. En fait, ils le réussissent beaucoup. Ils réalisent en moyenne 576 passes à chaque match, soit 24 de plus que la deuxième meilleure équipe de la Bundesliga.

Il n’est pas étonnant que le Real Madrid considère Alonso comme le successeur de Carlo Ancelotti. Mais pour l’instant, le jeune manager basque est peut-être en passe d’accomplir la tâche presque impossible de détrôner le Bayern Munich. Il est encore tôt, mais jusqu’à présent, Alonso appuie sur tous les bons boutons au Bayer Leverkusen.

HORS-JEU

Comment réparer le VAR ? Apprenez de « l’ours »

Comment dit-on encore ? L’erreur est humaine, le pardon est divin?

Eh bien, lorsqu’il s’agit du VAR et du niveau actuel d’arbitrage en Premier League – notamment en ce qui concerne le but de Luis Díaz contre Tottenham Hotspur, qui a été incorrectement déclaré hors-jeu – il devient de plus en plus difficile de pardonner les erreurs. Certains de mes collègues ont participé à une excellente table ronde, discutant d’un aperçu de la situation (y compris l’audio publié par PGMOL sur la décision Díaz susmentionnée) et de quelques réflexions sur la façon d’y remédier, ou à tout le moins, d’apprendre à vivre avec.

Si nous voulons résoudre ou sauver VAR, j’aimerais utiliser l’excellente émission télévisée « The Bear » comme métaphore. Faites-moi plaisir une minute.

Dans l’émission, un jeune chef (Carmen) abandonne les pressions exigeantes de la gastronomie afin de sauver la sandwicherie en difficulté mais brillante de sa famille après la mort de son frère. Au début de la série, Carmen (brillamment interprétée par Jeremy Allen White) tente de mettre en place de nouvelles habitudes de travail pour ses employés réticents. Son objectif, inspiré du fonctionnement des meilleurs restaurants, est de créer un flux plus productif et rationalisé dans la cuisine tout en simplifiant le menu.

Ses idées se heurtent au début à l’hostilité, surtout de la part de son cousin, car les grandes idées, surtout les plus simples, sont souvent accueillies avec résistance au début. Les idées fonctionnent, cependant, en raison de trois facteurs : premièrement, ils ont une chaîne de commandement stricte où une voix dicte le flux et où tout le monde suit ; deuxièmement, ils sont simples et efficaces ; et troisièmement, il y a toujours un produit final.

C’est exactement ce dont VAR a besoin : un flux simple, fluide et sans encombrement où les décisions sont finalement exécutées via une hiérarchie, qui aboutit finalement à la bonne décision. Si vous écoutez l’audio concernant la décision de hors-jeu de Díaz, vous aurez l’impression d’être pollué par trop de voix, où l’objectif principal est de suivre automatiquement une procédure plutôt qu’une décision. Il n’y a pas de flux, mais plutôt de multiples directions qui aboutissent à un produit final incorrect. Dans ce cas particulier, c’est l’utilisation des mots « vérification terminée » qui a donné lieu à une conclusion incorrecte.

Tout comme la sandwicherie de Carmen, VAR a besoin de fluidité. Premièrement : une chaîne de commandement claire et décider qui est responsable. Est-ce l’officiel du match ? Est-ce que ce sont les officiels à l’intérieur de la salle VAR ? À moins qu’il n’y ait un ordre de commandement qui dirige singulièrement la situation – tout comme un chef cuisinier – il n’y aura pas d’ordre. Deux : moins de personnes crée des résultats plus simples, ce qui m’amène à trois : une communication naturelle et rationalisée (« Attends, Simon. Avant que tu ne donnes le coup d’envoi, je peux confirmer que Díaz est bien de la partie. Vas-y et accorde le but. »)

jouer 1:27 Laurens : Díaz est hors-jeu, la plus grosse erreur VAR de la saison Julien Laurens pense que le but refusé de Luis Díaz lors de Tottenham contre Liverpool est la plus grosse erreur du VAR en Premier League jusqu’à présent cette saison.

À l’heure actuelle, VAR est la sandwicherie : une bonne idée qui peut réussir si elle est correctement mise en œuvre, mais pour le moment, elle a du mal car la version de Carmen de la Premier League n’est pas encore arrivée.

Nominations aux prix MLS et l’énigme de Messi

En raison de ses récents problèmes de blessures après un programme estival chargé au cours duquel il a disputé 11 matches en l’espace d’un peu plus d’un mois, Lionel Messi a disputé un total de quatre matches en MLS. Cependant, cela n’a pas empêché le champion de la Coupe du monde d’être nominé pour les prix Landon Donovan MLS MVP et Newcomer of the Year.

Comment peut-on désigner un joueur après seulement quatre matches, même s’il s’agit de Lionel Messi ? Pour commencer, il est important de se rappeler que ces nominations ne dépendent pas de la ligue ; ils sont votés par les clubs, donc si vous êtes en colère contre quelqu’un, soyez en colère contre l’Inter Miami CF – qui a également nommé Sergio Busquets.

Le club aurait vraiment dû accorder plus de respect à un joueur qui était là depuis le début, se battant pour tout cette saison. Drake Callender, par exemple. Ou DeAndre Yedlin. Serhiy Kryvtsov. Ils ont tous accumulé des minutes significatives pour l’Inter Miami et se sont battus dur pour conserver toute pertinence. Callender, pour moi, a été exceptionnel.

Maintenant que les nominés sont connus, le vote réel revient aux joueurs, entraîneurs et directeurs actuels ainsi qu’aux médias locaux et nationaux qui ont couvert la ligue tout au long de la saison.

jouer 1:12 Gomez : la nomination de Messi au titre de MVP mine la MLS Herculez Gomez réagit à la nomination de Lionel Messi pour le titre de MVP de la MLS alors qu’il n’a joué que quatre matchs.

Dernier mot

J’ai finalement terminé « Beckham » de Fisher Stevens sur Netflix et j’ai trouvé que c’était une série documentaire vraiment divertissante et brillamment composée sur David Beckham, l’homme qui à lui seul a transformé le personnage de joueur/célébrité. La série raconte la carrière de Beckham depuis ses débuts jusqu’à sa retraite et ses projets de propriété avec l’Inter Miami, mais mes moments préférés étaient avec sa famille. J’ai adoré la façon dont Stevens, agissant également en tant qu’intervieweur, incorpore des scènes où les sujets – y compris Beckham – regardent les moments forts de matchs ou de souvenirs spécifiques et où la caméra se concentre sur leurs expressions faciales. C’est une belle touche, qui montre une émotion brute.

En fait, je n’arrive pas à croire la liste des personnes qui en parlent. De Sir Alex Ferguson et Eric Cantona à Florentino Pérez, Ronaldo Fenómeno et même Sporty Spice. C’était toute une liste. J’aurais seulement souhaité que mon grand ami Grant Wahl soit en vie car il aurait sans aucun doute fait partie de ce projet puisque son déménagement à LA Galaxy et à la MLS était brillamment écrit par le livre de Grant « The Beckham Experiment ».

J’ai trouvé que Victoria Beckham était la partie la plus importante de cette série. Il m’a semblé qu’il y avait une certaine catharsis dans l’expression des moments difficiles de leur mariage, de l’agressivité des paparazzi et du fait de devoir s’adapter au besoin constant de son mari de faire partie d’un club et du jeu.

Il aurait probablement fallu faire plus pour discuter de son récent rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde au Qatar, étant donné le traitement réservé par l’État du Golfe aux travailleurs migrants et à la communauté LGBTQIA+, mais en fin de compte, l’histoire parlait d’un jeune enfant de l’est de Londres, de son ascension fulgurante. et comment pendant un certain temps, il est devenu l’athlète le plus célèbre de la planète.