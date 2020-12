SAN ANTONIO: Canelo Alvarez a unanimement mis en avant Callum Smith, invaincu auparavant, pour remporter les championnats WBA & Ring des super-moyens et le titre vacant des super-moyens WBC samedi soir à l’Alamodome.

Alvarez (54-1-2, 36 KO) a dominé son seul combat cette année, frappant à plusieurs reprises Smith (27-1, 19 KO) avec des droites droites et des crochets droits à la tête en 12 rounds.

Deux juges ont marqué le combat 119-109 et le troisième 117-111.

À 5 pieds 8 pouces, Alvarez était l’agresseur contre le Smith de 6 pieds 3 pouces.

Alvarez avait auparavant éliminé le frère aîné de Callums, Liam, le 17 septembre 2106, au stade AT&T d’Arlington. Beaucoup ont spéculé que Callum voulait se venger du KO au neuvième tour, mais Alvarez a également dominé le jeune Smith.

Alvarez et Smith se battaient pour la première fois cette année en raison des restrictions apportées par le Covid-19 pandémie et la rouille annulaire était évidente dans les cinq premiers tours. Il a fallu près d’une minute avant que le premier coup de poing du combat ne soit lancé, un coup droit par Alvarez. Les coups de poing étaient clairsemés et les échanges ont été brefs lors du premier round, les deux combattants se faisant l’ombre.

Alvarez a appuyé sur l’action dans les premières secondes du deuxième tour, forçant Smith à répondre avec des droits à la tête pour empêcher Alvarez d’avancer continuellement.

Smith a piqué davantage avec sa main gauche au troisième tour, tentant parfois un uppercut droit qui échouait continuellement à atterrir.

Alvarez a décroché une série de droites droites et de crochets droits à la tête au début du quatrième tour qui a semblé effrayer Smith. Alvarez avait sa combinaison la plus efficace, atterrissant un crochet gauche sur le côté de la tête, un droit droit sur le nez et un autre crochet gauche qui ont ravi la foule fortement partisane.

Alvarez a continué à se fendre efficacement et à creuser une main droite au visage entre les gants Smiths au cinquième tour. Smith a suivi un coup à l’estomac pour mettre en place un crochet droit qui semblait secouer Alvarez. Smith a décroché un deuxième crochet droit après cet échange.

Après un sixième tour plutôt sans incident, Alvarez a décroché un uppercut droit dur qui a cassé la tête de Smiths en arrière. Alvarez a tenté de suivre avec un autre uppercut, mais Smith a esquivé la tentative et a raté son propre uppercut.

Alvarez a décroché 60% de ses coups de poing puissants en sept rounds, contre seulement 20% par Smith.

Alvarez a fourré un autre uppercut droit dur dans Smith avec environ une minute à jouer au huitième tour.

Smith est retombé contre les cordes à la suite d’un lourd crochet droit à la tête avec environ 1 1/2 minutes à jouer au neuvième tour.

Alvarez a continué à frapper Smith à la tête dans les derniers tours, rendant le visage des Smiths rouge vif à cause des coups répétés.

Après la victoire, Alvarez a déclaré qu’il accueillerait favorablement un troisième combat contre Gennady Golovkin. Les deux boxeurs se sont battus pour un match nul lors de leur rencontre initiale et Alvarez a remporté le deuxième combat.

Marc Castro a remporté ses débuts professionnels sur la sous-carte, assurant un KO au troisième tour contre Luis Javier Valdes (7-6-1) avec une rafale de coups de poing à la tête et au corps. Castro, qui a remporté des championnats du monde juniors et juniors consécutifs en tant qu’amateur, a eu deux combats précédemment programmés annulés en raison de la COVID-19[feminine pandémie.

Également sur la sous-carte, Frank Sanchez 17-0 (13 KO) a conservé son titre des poids lourds WBO-NABO en éliminant Julian Fernandez (14-3) au septième tour avec une paire de mains droites droites raides à la tête. Sanchez est sorti du ring entre les deux cordes du bas, subissant sa deuxième défaite consécutive à élimination directe après trois victoires consécutives.