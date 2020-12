ATLANTA: Jose Alvarado a marqué 17 de ses 29 points, un sommet en carrière en seconde période pour aider Georgia Tech à battre le Delaware State 97-69 dimanche.

Alvarado a réalisé 11 tirs sur 14, dont 4 sur 5 à 3 points, et a coulé ses trois lancers francs pour les Yellow Jackets (4-3). Moses Wright a marqué 16 points sur 7 tirs sur 9, Khalid Moore a ajouté 11 points et Jordan Usher a obtenu 10 points, cinq rebonds et six passes.

Myles Carter a mené les Hornets (0-3) avec 17 points et Dominik Fragala en a marqué 10.

Georgia Tech avait 11 points d’avance en première période et menait par 10 à la pause. Delaware State a clôturé à 45-39 au début de la seconde mi-temps, puis Georgia Tech a effectué une course de 31-5, plafonnée par 20 points consécutifs en quatre minutes, pour mener 76-44 avant la barre des 11 minutes.

Georgia Tech a réussi 33 des 60 tirs du terrain (55%).

