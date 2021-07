Alun Wyn Jones : Warren Gatland dit que le capitaine des Lions a passé le test des Stormers ; entraîneur-chef fait l’éloge de Marcus Smith | Nouvelles du rugby à XV

3:35



Warren Gatland dit que lui et ses entraîneurs seront enfermés dans un débat sérieux autour de la première équipe de test après la victoire des Lions britanniques et irlandais sur les Stormers

Warren Gatland a délivré un bilan de santé irréprochable à Alun Wyn Jones après que le capitaine des Lions britanniques et irlandais a fait un retour réussi lors d’une victoire 49-3 sur les Stormers au Cap.

Trois semaines après s’être luxé l’épaule contre le Japon à Murrayfield, Jones a joué 27 minutes en remplacement en seconde période pour compléter ce que Gatland a décrit comme une « récupération miraculeuse ».

L’attaquant talisman des Lions a réussi sept plaqués et gagné quatre mètres en cinq portées pour donner à son épaule un solide test sept jours avant le début de la série contre l’Afrique du Sud.

Désormais officiellement réintégré en tant que skipper avec le départ de Conor Murray, Gatland doit décider si Jones est prêt à affronter les champions du monde.

« Alun a réussi quelques tirs et a bien défendu. Il y a aussi eu quelques touches là-dedans », a déclaré l’entraîneur-chef des Lions.

« Le plus important pour lui était de traverser cette période et de voir comment il allait par la suite. Je n’ai pas vraiment discuté avec lui mais il n’était pas là depuis longtemps. Nous voulions juste voir comment étaient les poumons .

« Je sais à quel point il a travaillé dur au cours de la dernière année, il était désespéré de faire les Lions.

« En 2017, il n’était probablement pas à son meilleur, mais il a vraiment été exceptionnel dans la façon dont il s’est préparé pour cette tournée.

« C’était dommage qu’il se soit blessé, mais c’est formidable de le retrouver. Nous aurons cette discussion pour savoir s’il y a un rôle pour lui en tant que partant, joueur de banc ou s’il n’est pas impliqué le week-end prochain. »

Luke Cowan-Dickie a émergé comme l’interprète vedette au Cap pour faire avancer ses revendications de test au talonneur et il a maintenant une réelle chance de devancer Jamie George et Ken Owens pour le maillot numéro deux.

Mais également fermement en lice après avoir impressionné lors de la déroute de sept essais des Stormers est Marcus Smith, le joueur de 22 ans qui faisait ses débuts chez les Lions seulement quinze jours après avoir remporté sa première sélection pour l’Angleterre.

Smith est arrivé au camp lundi pour couvrir les blessures de Finn Russell, mais pourrait maintenant être impliqué dans le 23 contre les Springboks.

« Plus le match durait, mieux Marcus Smith avait l’air et il est devenu plus à l’aise là-bas », a déclaré Gatland.

« Nous allons revoir le match, mais il avait l’air bien et avait de belles touches. Il a bien botté et bien botté pour le but. Je pensais qu’il avait bien défendu.

« Pour un gars qui n’a eu qu’une seule séance d’entraînement et qui n’est ici que depuis cinq jours, c’était bien.

« Il fera partie des discussions, cela ne fait aucun doute. Il est comme tout le monde cependant. Beaucoup de gens ont levé la main.

« En toute justice pour les Stormers, ils sont sortis et nous ont vraiment attaqués au cours des 20 premières minutes impaires et nous avons dû affronter une tempête.

« Il y a eu de très bonnes performances. Luke était bon, les deuxièmes rangées ont bien joué. Il y avait de bonnes choses de la rangée arrière. Duhan van der Merwe était aussi fort sur l’aile. »