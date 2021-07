Alun Wyn Jones pourrait faire un retour surprise dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais après des progrès sur une blessure à l’épaule | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones a été initialement exclu de la tournée suite à sa blessure contre le Japon

Alun Wyn Jones pourrait faire un retour surprise dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais après avoir constaté des progrès spectaculaires dans sa récupération de l’épaule disloquée qui semblait avoir mis fin à sa tournée.

Jones s’est blessé six minutes après le début du match d’ouverture contre le Japon le 26 juin, mais s’entraîne maintenant avec le Pays de Galles et Warren Gatland décidera mardi s’il doit le convoquer en Afrique du Sud.

« Il y a quelques semaines, nous ne pensions pas qu’il y avait d’option et il s’est complètement entraîné avec le Pays de Galles. Il s’est entraîné cette semaine avec eux », a déclaré Gatland.

« Je pense qu’il fait une double session [Tuesday] avec eux et nous devrons voir quel en sera le résultat.

« Il s’est remarquablement remis de cette blessure, ce qui n’est pas aussi grave qu’ils le pensaient au départ. C’est vraiment positif et ce serait un coup de pouce pour l’équipe d’avoir quelqu’un de son expérience et de son calibre à venir. »

Jones s’est blessé six minutes après le début du match contre le Japon

Gatland a d’abord évoqué la possibilité que Jones fasse un rétablissement « miracle » peu de temps après son arrivée en Afrique du Sud il y a quinze jours.

L’entraîneur-chef des Lions a révélé qu’en raison de l’âge du capitaine gallois de 35 ans, des raccourcis pourraient être pris pendant sa rééducation dans le but de le remettre en pleine forme à temps pour la série Test.

Cette perspective s’est rapprochée, Gatland admettant maintenant que son retour est une « possibilité » alors qu’il attend le rapport médical qui façonnera sa décision au cours des prochaines 24 heures.

5:18 Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud

Les Lions ont été ébranlés par la cruelle mésaventure de Jones si tôt dans le match à Murrayfield et se sont résignés à affronter le champion du monde Springboks sans leur talisman et le joueur le plus capé du match.

Si le capitaine de la tournée d’origine a le feu vert pour rejoindre l’équipe dans sa nouvelle base à l’extérieur du Cap, alors sa première opportunité significative de jouer sera l’affrontement de samedi avec les Stormers, qui arrive une semaine avant le premier test.

Maro Itoje, le deuxième ligne anglais qui devait à nouveau plier bagage aux côtés de son coéquipier des Lions 2017, se réjouirait de son retour fulgurant.

« Alun Wyn est un grand joueur. Il était notre capitaine pour cette tournée et nous voulons les meilleurs joueurs ici », a déclaré Itoje.

« Il vient avec une énorme quantité d’expérience. C’est sa quatrième tournée. C’est un grand joueur et une personne formidable à avoir avec lui. S’il est en forme et en bonne santé, ce serait formidable de l’avoir avec lui.

« Au début, tout le monde pensait qu’il était sorti. Il pensait lui-même qu’il était sorti ! Mais tout peut arriver avec un travail acharné, une préparation et un dévouement. Il en a en abondance.

« S’il est capable de sortir, je suis sûr que les Lions le régleront avec un joli jet privé et il s’envolera rapidement pour Cape Town. S’il est ici, cela aidera notre cause. »

