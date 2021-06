Alun Wyn Jones : il est temps pour les joueurs d’intensifier après l’incertitude de la tournée des Lions en raison du coronavirus | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones, des Lions britanniques et irlandais, affirme que l’environnement inhabituel autour de la tournée a rendu l’équipe plus forte

Alun Wyn Jones insiste sur le fait qu’il est temps pour les joueurs d’occuper le devant de la scène alors que des mois d’incertitude sur la tournée des Lions britanniques et irlandais se terminent avec le match d’ouverture de samedi contre le Japon à Édimbourg.

Jones mène les Lions dans un match à domicile rare, une première apparition contre les entreprenants Brave Blossoms et aussi leur première sortie à Murrayfield.

Vingt-quatre heures plus tard, ils partiront pour l’Afrique du Sud, où la tournée aura lieu au mépris d’un nombre croissant de cas de coronavirus qui ont contraint le pays hôte à un verrouillage partiel.

Des alternatives telles que la délocalisation sur ces côtes ou en Australie ont été envisagées car l’expédition au domicile des champions du monde a été mise en doute par la pandémie, mais avec la visite du Japon elle aura enfin décollé.

« Cela fait longtemps. Tout le monde regardait la sélection auparavant en ce qui concerne la volonté, n’est-ce pas », a déclaré Jones, qui entamera sa quatrième tournée.

« Cela a duré si longtemps pour être maintenant à 24 heures du premier match. Il y a eu énormément de travail et d’efforts pour le faire démarrer et maintenant c’est aux joueurs de se lancer également.

« Le défi est de se réunir pour créer ce qui va être une série gagnante avec la partie Test.

« Vous regardez les Lions et c’est de cela qu’il s’agit, c’est ce dont vous voulez faire partie et je suis sûr que je ne suis pas le seul gars de l’équipe qui se bat pour continuer. »

L’équipe a quitté jeudi sa base d’entraînement de Jersey pour se rendre à Édimbourg, où elle passera trois nuits avant de se diriger vers le sud de l’équateur pour son itinéraire de huit rencontres qui culminera avec une série de tests contre les Springboks.

À chaque étape, les restrictions Covid qui leur sont imposées seront plus strictes et seront les plus sévères en Afrique du Sud, mais plutôt que de voir les limitations imposées à leurs libertés comme un obstacle, Jones pense qu’elles galvaniseront plutôt les Lions.

« J’ai participé à ces tournées, mais c’est la première d’une pandémie mondiale avec tous les défis en dehors du terrain », a déclaré Jones.

« À bien des égards, nous aurons un défi constant en dehors du terrain et lorsque nous irons sur le terrain, c’est l’occasion de nous exprimer.

« Cette opportunité ne sera pas gâchée. On reconnaît clairement à quel point nous sommes chanceux et privilégiés d’être ici.

« Il y a beaucoup de gens qui ont dit que la tournée n’aurait probablement pas dû avoir lieu, mais nous sommes très chanceux et cela résonne avec l’équipe.

« À bien des égards, parce que la bulle est telle qu’elle est, elle nous a permis de développer une mentalité de siège dès le départ. Pas contre les équipes de rugby, mais contre les menaces qui pèsent sur la tournée dans son ensemble.

« Le fait que nous passions plus de temps ensemble, il peut y avoir un peu de fièvre dans la cabine à un moment donné, mais j’espère que l’effet secondaire le plus positif sera sur les performances et nous apprécions tous cela. »

Le Japon jouera son premier match international depuis les quarts de finale de la Coupe du monde 2019 et, même s’ils sont un peu rouillés, ils devraient menacer la défense des Lions avec leur jeu de cape et d’épée devant 16 500 spectateurs à Murrayfield.

« La dynamique a toujours été importante. J’ai assisté à suffisamment de lancements des Six Nations pour savoir que c’est le mot à la mode toujours utilisé », a déclaré Jones.

« Peu importe qui prend le terrain lors de ces trois premiers matchs, vous voulez prendre un bon départ et créer un élan. »