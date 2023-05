Alun Wyn Jones et Justin Tipuric: le duo expérimenté du Pays de Galles se retire du rugby international quatre mois avant la Coupe du monde | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alun Wyn Jones et Justin Tipuric ont pris leur retraite du rugby international gallois à quelques heures d’intervalle et quelques mois seulement avant la Coupe du monde de rugby

Alun Wyn Jones et Justin Tipuric ont annoncé leur retraite du rugby international quatre mois seulement avant le début de la campagne de la Coupe du monde de rugby au Pays de Galles.

Les deux joueurs avaient été nommés dans une équipe d’entraînement élargie de 54 joueurs pour la Coupe du monde de rugby par l’entraîneur-chef du Pays de Galles Warren Gatland au début du mois.

Jones, 37 ans, est le joueur le plus capé du rugby international – remportant 158 ​​sélections pour le Pays de Galles et 12 avec les Lions britanniques et irlandais.

« Ayant été sélectionné dans l’équipe préliminaire de la Coupe du monde de rugby de cette année, et après un dialogue continu avec le personnel d’entraîneurs et la WRU, j’ai décidé de m’éloigner du jeu international », a déclaré Jones dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

« Donc, après 17 ans, je repense à des souvenirs spéciaux avec des grands et futurs grands gallois.

« Mon grand-père et mon père ont tous deux nourri ma passion pour le rugby dans ma jeunesse, qui s’est poursuivie tout au long. L’opportunité d’être professionnel dans le sport que j’aime était un rêve devenu réalité, et de représenter ma région d’origine, les Ospreys, et les clubs au sein du région, à savoir Mumbles et en particulier Bonymaen qui m’a guidé dans mes années de formation, était plus que spécial et quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissant.

« Un immense merci au staff et aux joueurs qui ont fait partie de mon parcours, je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir.

« Aux supporters, merci pour le soutien et pour avoir rendu les occasions les plus spéciales encore plus mémorables.

« Aux personnes les plus proches de moi, ma famille, je n’aurais pas pu le faire sans vous. À travers les blessures, les défaites et les succès, vous avez toujours été là et le serez pour la suite.

« Malgré tout ce que j’ai accompli, mes enfants seront toujours ma plus grande réussite. »

Tipuric, 33 ans, a été capitaine du Pays de Galles lors des internationaux d’automne de l’année dernière, mais avait annoncé sa retraite surprise plus tôt vendredi.

« Pendant l’intersaison, j’ai eu le temps de réfléchir à ma carrière de joueur et cela semble maintenant être le bon moment pour m’éloigner du rugby international », a déclaré Tipuric dans un communiqué.

« Ce fut un privilège de revêtir le maillot gallois et d’avoir tant de bons souvenirs.

« Je voudrais remercier tous les joueurs et entraîneurs avec qui j’ai eu la chance de travailler au fil des ans et le merveilleux soutien que j’ai reçu du public gallois.

« J’ai hâte de passer plus de temps à la maison et de consacrer toute mon énergie à jouer pour ma région natale, les Ospreys. »

La carrière internationale de Jones a commencé en 2006 et il a été capitaine du Pays de Galles pour la première fois en 2009. Il est devenu skipper permanent en 2017 et détient le record gallois du plus grand nombre de sélections en tant que capitaine avec 52.

Il a mené l’équipe au Grand Chelem des Six Nations en 2019 et a été nommé joueur du tournoi cette année-là. Il a remporté cinq titres des Six Nations avec le Pays de Galles, dont trois tournois du Grand Chelem. Il a également participé à quatre Coupes du monde pour le Pays de Galles en 2007, 2011, 2015 et 2019.

Jones est l’un des quatre seuls joueurs sélectionnés pour participer à quatre tournées des Lions britanniques et irlandais. Il a été capitaine de l’équipe lors de la tournée 2021 en Afrique du Sud et a également été capitaine du décideur de la série 2013 contre l’Australie.

Tipuric a fait ses débuts au Pays de Galles en 2011 et les a aidés à remporter les Six Nations en 2012, 2013, 2019 et 2021. Il faisait également partie des équipes du Pays de Galles qui ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en 2015 et les demi-finales en 2019.

‘AWJ a indiqué qu’il n’était pas dans les plans de RWC? La retraite tipurique plus un choc’

James Cole de Sky Sports…

« Il ne fait aucun doute qu’Alun Wyn Jones restera comme l’un des plus grands de tous les temps du rugby masculin.

« 170 sélections pour le Pays de Galles et les Lions britanniques et irlandais, il a été capitaine du Pays de Galles à 52 reprises, trois tournois du Grand Chelem, cinq titres des Six Nations, et il a également dirigé les Lions en 2021, et a fait partie d’une victoire en série contre l’Australie en 2013.

« Dans une déclaration sur Instagram, Alun Wyn Jones a déclaré qu’il avait pris la décision après un dialogue continu avec le personnel d’entraîneurs et le WRU, ce qui suggère qu’il avait peut-être reçu une indication qu’il ne faisait pas partie des plans de Coupe du monde de Warren Gatland. .

« Maintenant, c’est une surprise, mais c’est loin d’être un choc aussi grand que la nouvelle qui l’a précédé, que Justin Tipurc se retirait également du rugby international.

« Il a 33 ans, quatre ans le cadet de Jones. On sentait toujours qu’il avait un grand rôle à jouer dans le rugby gallois, et certainement dans la campagne de la Coupe du monde.

« C’est donc plus un choc. Tipuric ne mentionne pas pourquoi il prend sa retraite mais dit simplement qu’il veut se concentrer sur le fait de jouer pour sa région [Ospreys] et passer plus de temps maintenant avec sa famille.

« À seulement quatre mois du début de la Coupe du monde de rugby en France, et deux piliers gallois ont démissionné. »

Gatland salue Jones «incroyablement spécial» après la retraite du Pays de Galles | ‘Tipurique exceptionnel’

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Gatland, a salué Jones comme « un joueur incroyablement spécial ».

Les décisions des joueurs interviennent moins de quatre mois avant le match d’ouverture de la Coupe du monde du Pays de Galles contre les Fidji à Bordeaux, et tous deux avaient récemment été nommés dans une équipe d’entraînement préliminaire de 54 joueurs pour le tournoi par Gatland.

« Je voudrais féliciter Al pour sa carrière internationale phénoménale », a déclaré Gatland.

Gatland entraîne Jones pour le Pays de Galles entre 2007 et 2019, puis à nouveau depuis 2022

« Son leadership, son dévouement et sa détermination sont sans égal, et il a été un joueur incroyablement spécial pour le Pays de Galles au cours des 17 dernières années.

« Chaque fois qu’il s’est rendu sur le terrain d’entraînement ou a enfilé le maillot rouge lors d’un match test, il a tout donné, établissant des normes et donnant l’exemple.

« Je suis très chanceux d’avoir pu travailler avec lui avec le Pays de Galles et avec les Lions.

« La passion et l’engagement d’Al pour son pays sont sans limites, et il a été un pilier important pour le jeu au Pays de Galles.

« Lui et sa famille peuvent être immensément fiers de tout ce qu’il a accompli et de savoir qu’il laisse un héritage durable dans le rugby gallois. »

À propos de Tipuric, Gatland a ajouté: « Justin fait partie intégrante de la ligne arrière du Pays de Galles depuis ses débuts en 2011.

Tipuric, 33 ans, quitte la scène des tests après avoir apporté une « contribution exceptionnelle au rugby gallois », déclare Gatland

« Il est assez calme en dehors du terrain, mais ses compétences et son rythme de travail le distinguent vraiment des autres.

« Il n’aime pas les histoires, mais je voudrais le féliciter pour sa belle carrière. Il a apporté une contribution exceptionnelle au rugby gallois. »