Alun Wyn Jones a déclaré à Warren Gatland qu’il pourrait récupérer une blessure « miracle » à temps pour la série Lions Test contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones s’est luxé l’épaule samedi dernier

Alun Wyn Jones a déclaré à Warren Gatland qu’il était optimiste quant à une « récupération miraculeuse » à temps pour la série Test des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud.

Le capitaine gallois Jones a été contraint d’abandonner l’équipe après s’être luxé l’épaule lors de la victoire 28-10 de samedi contre le Japon à Murrayfield.

Le demi de mêlée irlandais Conor Murray a remplacé Jones par le capitaine des Lions, tandis que le deuxième ligne gallois Adam Beard a été appelé à sa place.

Visite en direct des Lions britanniques et irlandais Vivre de

Mais, Jones a maintenant été informé par un spécialiste que la blessure n’était peut-être pas aussi grave qu’on le craignait au départ, et Gatland a suggéré que le joueur de 35 ans pourrait potentiellement rejoindre l’équipe dans les dernières étapes de la série.

« Compte tenu de son âge, ils pensent qu’ils pourraient potentiellement prendre quelques raccourcis, plus que vous ne le feriez avec un jeune joueur, s’il attrapait ce type de blessure au début de sa carrière », a déclaré Gatland.

🗣️ « C’est un immense honneur – jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que cela arriverait » Stuart Hogg réagit à l’annonce qu’il sera le capitaine des British & Irish Lions alors qu’ils affronteront les Emirates Lions samedi.pic.twitter.com/HoVKywOLbE – Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) 1 juillet 2021

« Il est plutôt optimiste quant à la possibilité qu’un miracle se produise, puis il pourra se remettre en question. Nous allons simplement l’évaluer et voir comment se déroulent les deux prochaines semaines. Je pense que le spécialiste a dit, quand il a dû l’examiner , que ce n’était pas aussi grave qu’il le pensait.

« Mais pas assez bien, évidemment, pour venir en tournée pour commencer, et, et nous avions besoin d’un remplaçant sinon nous aurions mis trop de pression sur lui et les autres deuxièmes lignes.

« Nous allons surveiller cela et à mesure que nous approchons de la fin de la tournée, ou si nous nous blessons et qu’il fait des progrès incroyables, quelque chose peut arriver – on ne sait jamais. C’est donc en quelque sorte l’un de ceux-là, attendez et voir les situations. »