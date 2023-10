ARLINGTON, Texas (AP) – Jose Altuve prospère sous la pression pour les Astros de Houston, capable de rester calme dans les plus grands moments d’octobre même après une autre bagarre pour dégager le banc contre les Rangers du Texas.

Les champions en titre des World Series sont à une victoire d’un troisième fanion consécutif après que le circuit de trois points d’Altuve lors de la neuvième manche d’une victoire sauvage et éprouvante 5-4 contre leur rival de la division intérieure vendredi a donné aux Astros une avance de 3-2 dans le championnat AL. Série.

« Il a un niveau de concentration élevé, car c’est ce qu’il faut dans de grands moments comme celui-là : concentration, désir et relaxation réunis en un seul. Et tout le monde ne peut pas faire ces trois choses », a déclaré le manager de Houston, Dusty Baker. « Ce mec est l’un des mecs les plus méchants que j’ai jamais vu, et j’en ai vu de grands. »

Baker n’était pas dans l’abri lorsqu’Altuve a frappé son 26e circuit en carrière en séries éliminatoires, le deuxième de l’histoire des ligues majeures derrière Manny Ramirez (29). Le skipper a été expulsé une manche plus tôt après le dégagement des bancs et des enclos des releveurs.

Le cogneur des Rangers Adolis García, qui a ponctué un coup de circuit en sixième avec un pic de batte empathique et un trot lent, est devenu furieux lorsque Bryan Abreu l’a frappé au bras gauche avec une balle rapide à 98 mph. García s’est immédiatement retourné et s’est retrouvé face au receveur Martín Maldonado – les deux ont également été bouche bée lorsque García a touché le marbre après son grand chelem à Houston le 26 juillet.

Bien qu’il ne semble pas qu’aucun coup de poing ait été lancé alors que les équipes se saisissaient près du marbre, le match a été retardé de près de 12 minutes. García, Abreu et Baker ont tous été expulsés.

Après le match, le chef d’équipe des arbitres James Hoye a déclaré à un journaliste de la piscine qu’Abreu avait été expulsé pour avoir lancé intentionnellement et que García avait été expulsé pour avoir été l’agresseur dans la situation.

« Le gars frappe un circuit de trois points ; la prochaine fois, il se fera fumer là-bas », a déclaré le manager du Texas, Bruce Bochy. « Moi aussi, je serais contrarié si j’étais Doli. Mais comme je l’ai dit, il a fallu trop de temps pour remettre les choses en ordre, c’est ce qui me frustrait.

Le plus proche des Rangers, José Leclerc, a cédé un simple au frappeur de pincement Yainer Diaz pour commencer le neuvième de Houston et a marché le frappeur de pincement Jon Singleton en bas de l’alignement. L’Altuve de 5 pieds 6 pouces, disputant son 101e match éliminatoire pour Houston, a ensuite effectué un changement de 0-1 par-dessus la clôture du champ gauche, juste au-delà du gant d’un Evan Carter sautant.

« Les émotions sont vives en séries éliminatoires. Vous avez deux des meilleures équipes du monde qui s’affrontent. Tout le monde essaie de gagner. J’ai l’impression que c’est juste lui », a déclaré Alex Bregman, qui a également marqué pour les Astros. « Il a un rythme cardiaque lent. Il est calme sous la pression. Il a confiance en ses capacités. Il est toujours juste concentré.

Après avoir remporté les trois matchs au Texas, les Astros rentrent chez eux à Houston pour le sixième match des séries éliminatoires au meilleur des sept dimanche soir.

« Nous l’avons fait tellement de fois. Nous n’abandonnons jamais jusqu’au dernier retrait », a déclaré Altuve.

García a battu Justin Verlander, triple lauréat du prix Cy Young, qui a pris une avance de 2-1 en fin de sixième avant que Corey Seager ne double, Carter a frappé un simple et García a réussi un circuit en trois lancers pour porter le score à 4-2.

Nathaniel Lowe est également allé en profondeur pour les Rangers wild-card, égalisant 1 partout au cinquième.

Ryan Pressly a lancé deux manches sans but pour la victoire après avoir remplacé Abreu suite à son expulsion. Pressly a abandonné des simples consécutifs pour commencer la fin du neuvième avant de retirer les trois meilleurs frappeurs de l’alignement du Texas. Marcus Semien s’est aligné à l’arrêt-court, Seager s’est envolé vers le centre profond et Carter a retiré pour y mettre fin.

Houston en est à son septième ALCS consécutif et tente de participer à sa cinquième Série mondiale au cours de cette période.

Les Astros, champions de l’AL West, ont une fiche de 40-45 cette année au Minute Maid Park, dont 1-3 en séries éliminatoires. Mais ils ont une fiche de 5-0 à l’extérieur et ont remporté 19 de leurs 22 derniers matchs à l’extérieur.

Houston a obtenu une fiche de 9-1 au Globe Life Field cette saison, remportant ses huit derniers matchs consécutifs tout en battant le Texas 79-36 au cours de cette période.

García, le cogneur cubain connu sous le nom d’El Bombi, a fait quelques pas lents hors de la surface du frappeur après s’être connecté à Verlander et était à peu près à mi-chemin de la ligne de fond lorsque le ballon a atterri dans la première rangée de sièges, à quelques mètres au-delà du centre gauche. mur. C’était son quatrième circuit en séries éliminatoires.

Ce coup de feu lors de la 42e manche de cette série était la première fois que l’équipe locale prenait l’avantage à un moment donné au cours des cinq premiers matchs.

Houston a pris une avance de 2-1 en sixième lorsque José Abreu a tendu la main pour frapper une balle courbe de 79 mph du partant Jordan Montgomery et la balle fortement frappée a fait un saut difficile sur Seager à l’arrêt-court pour un simple RBI.

Josh Sborz est entré avec les buts chargés et un retrait, mais a évité d’autres dégâts grâce à un jeu de plongée de Semien au deuxième but.

Verlander a retiré 13 de ses 15 premiers frappeurs lors de son 21e départ en séries éliminatoires pour Houston jusqu’à ce que Lowe fasse le chemin inverse pour un circuit de 380 pieds au champ gauche. Le droitier de 40 ans a accordé quatre points et six coups sûrs en 5 2/3 de manches.

TOIT FERMÉ

Un jour après que le toit rétractable du Globe Life Park ait été ouvert lors d’un match pour la première fois depuis le 21 mai, il a été de nouveau fermé par un après-midi ensoleillé. La température extérieure au premier lancer était de 91 degrés. Il y avait 74 heures à l’intérieur avec le toit fermé.

SUIVANT

Les lanceurs étoiles Nathan Eovaldi et Framber Valdez débuteront le sixième match, le même affrontement que le deuxième match lorsque les Rangers ont gagné 5-4. Eovaldi en a retiré neuf et a accordé trois points en six manches pour gagner lundi. Valdez a réussi six retraits au bâton en 2 2/3 de manches, mais a accordé cinq points (quatre mérités).

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb

Stephen Hawkins, Associated Press