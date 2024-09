Altuve des Astros quitte le match contre les Athletics en raison d’une gêne au côté droit

HOUSTON — Le joueur de deuxième but des Astros, José Altuve, a quitté le match de mercredi soir contre les Athletics d’Oakland après la cinquième manche en raison d’une gêne au côté droit, mais ni lui ni le manager Joe Espada ne semblaient trop préoccupés.

Altuve a rappelé Espada et l’entraîneur sportif de l’abri après un coup lors de son passage au bâton en cinquième manche. Altuve a complété son passage au bâton, se retirant sur une tentative d’amortissement, mais n’a pas pris le terrain en sixième manche.

« Il s’est fait avoir sur le terrain et il a ressenti quelque chose », a déclaré Espada. « Par précaution, il a décidé de faire deux amortis juste pour s’assurer qu’il allait bien. Pour l’instant, ça se passe au jour le jour. »

Altuve a déclaré que son côté droit ne l’avait dérangé qu’après ce coup.

Altuve a manqué du temps de jeu la saison dernière en raison d’une blessure oblique, mais Espada a déclaré qu’il ne pensait pas que la blessure de mercredi soir avait quelque chose à voir avec cela.

Altuve a déclaré qu’il attendrait de voir comment il se sent jeudi.

« Je ne suis pas vraiment inquiet », a déclaré Altuve. « Peut-être que je me réveillerai demain et que je serai prêt à jouer, donc je ne veux pas vraiment prendre position ce soir parce que normalement, avec une blessure, on attend le lendemain et on voit comment on se sent. »

En début de sixième manche, Altuve a été remplacé au deuxième but par Mauricio Dubón tandis que Ben Gamel s’est déplacé du champ droit au champ gauche et que Jason Heyward est entré dans le jeu à droite et a pris la place d’Altuve dans l’alignement.

Altuve, qui n’a pas frappé trois fois avant de quitter la ligue mercredi, frappe pour .302 cette saison avec 19 circuits et 62 points produits. Il a réussi 174 coups sûrs, ce qui le place au quatrième rang des ligues majeures avant mercredi.

Les Astros ont reçu d’autres mauvaises nouvelles concernant les blessures lorsque le voltigeur Chas McCormick a été diagnostiqué avec une petite fracture à la main droite, a déclaré Espada après le match. Espada n’a pas donné de date pour la durée de l’absence de McCormick, mais la blessure nécessitera un passage sur la liste des blessés pendant 10 jours.

McCormick s’est blessé en heurtant le mur du champ extérieur alors qu’il effectuait une prise mardi soir.

« C’est nul », a déclaré McCormick. « C’est vraiment décevant. Je veux juste être ici pour essayer d’aider l’équipe à gagner, surtout à la fin de la saison, avant les playoffs. »