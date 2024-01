Altruisme, opportunisme ou les deux : qu’est-ce qui a poussé l’Afrique du Sud à saisir la CIJ à propos de Gaza ? | Guerre d’Israël contre Gaza

Le Cap, Afrique du Sud – La semaine dernière, l’Afrique du Sud a entamé une démarche sans précédent en demandant à la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye de statuer sur la question de savoir si la violence continue et la tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza constituent un génocide.

L’attaque de l’Afrique du Sud contre Israël a déconcerté de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur des deux pays, y compris ceux qui ont applaudi cette décision.

Mais depuis des années, l’Afrique du Sud soutient sans équivoque la cause palestinienne, malgré les réactions négatives de l’Alliance démocratique (DA), à majorité blanche, la plus grande opposition en Afrique du Sud.

Pour bien comprendre le soutien passionné de Pretoria à la cause palestinienne, il faut d’abord comprendre la relation entre feu Nelson Mandela et le Congrès national africain avec l’Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, disent les analystes.

Les deux organisations se soutenaient mutuellement et Mandela, dans une interview télévisée aux États-Unis en 1990, a un jour décrit Arafat comme un « camarade d’armes ».

« Lorsque nous étions sous le régime de l’apartheid, le peuple palestinien s’est montré solidaire avec nous », a déclaré l’analyste politique Levy Ndou. « Rappelez-vous, nous sommes sortis de l’apartheid il y a seulement 30 ans, et nous savons ce que cela nous a fait, et lorsque nous constatons des violations des droits de l’homme comme ce qui se passe en Israël, nous devons agir. »

Le 14 janvier, l’ANC a célébré le 112e anniversaire de sa formation en tant que mouvement de libération. Lors de la célébration annuelle qui donne habituellement le ton politique et l’agenda du pays pour l’année, Ramaphosa a une fois de plus réitéré la position du parti sur la question palestinienne.

« L’ANC s’est toujours tenu aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte

pour l’autodétermination parce que, comme nous l’étions avant 1994, eux aussi sont confrontés à un

régime brutal de l’apartheid. Le président Nelson Mandela a déclaré que notre propre

la liberté, car l’Afrique du Sud était incomplète sans la liberté de la Palestine.





Une indignation partagée

Dans sa communication de 84 pages à la CIJ, l’Afrique du Sud affirme qu’Israël viole ses

obligations découlant des Conventions de Genève de 1948 pour la prévention et la répression du génocide.

L’ANC a également réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat lors de l’assaut contre

Gaza, l’ouverture de couloirs pour que l’aide humanitaire puisse atteindre ceux qui se trouvent

besoin urgent ainsi que la libération des otages et des prisonniers politiques. Mais il – et Ramaphosa – ont également appelé à une solution à deux États respectant les frontières de 1967.

Sur le front intérieur, la direction du parti a fait valoir à ses partisans que, dans la mesure où les Sud-Africains vivent dans une « société libre et démocratique » depuis 30 ans après la chute de l’apartheid, la responsabilité d’aider la Palestine est nécessaire.

« Nous tremblons d’indignation alors que nous sommes témoins de l’injustice contre le peuple palestinien », a déclaré Ramaphosa aux partisans du parti en janvier.

Son indignation est partagée.

Ndou a déclaré à Al Jazeera que le pays et sa population « portent encore les cicatrices de l’apartheid » et

que la majorité des Sud-Africains croient que le peuple palestinien mérite son

la liberté aussi.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre et le bombardement de Gaza, les Sud-Africains

de tous horizons ont organisé des veillées quotidiennes et des marches de protestation, faisant pression sur le gouvernement Ramaphosa pour qu’il agisse. Plusieurs groupes militants, dont Africa4Palestine, ont également exigé des mesures concrètes, notamment la rupture des relations diplomatiques avec Israël.

L’organisation à but non lucratif Gift of the Givers Foundation, qui répond aux catastrophes, a des bureaux dans certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient, a déclaré qu’elle disposait de milliers de camions, de médecins et de travailleurs humanitaires prêts à entrer à Gaza si davantage d’aide humanitaire était autorisée à entrer dans l’enclave.

En novembre, une motion présentée par le parti de gauche Economic Freedom Fighters (EFF) visant à fermer l’ambassade d’Israël en Afrique du Sud a été adoptée par le parlement du pays. Pemmy Majodina, chef de file de l’ANC, a déclaré au Parlement que le pays devait suspendre toutes ses relations diplomatiques avec Israël jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu et qu’Israël s’engage à mener des négociations contraignantes avec les Nations Unies.

Le célèbre militant anti-apartheid, homme politique et universitaire Allan Boesak a déclaré à Al Jazeera que l’action de la CIJ était le résultat de la pression persistante du peuple sud-africain.

« Le procès de la CIJ est une grande chose, et outre le mérite du gouvernement sud-africain, il faut aussi que le mérite revienne au peuple », a-t-il déclaré. « Nous étions dans la rue depuis des semaines avant même que Ramaphosa et le gouvernement ne pensent à faire quoi que ce soit. »

D’autres affirment que cette affaire représente une position claire visant à amener la communauté internationale à agir en fin de compte sur le conflit.

« Ce continent a affronté le puissant Israël ; on s’est levé et c’est grâce à Cyril [Ramaphosa], [foreign minister] Nalédi [Pandor]et le gouvernement », a déclaré à Al Jazeera Imtiaz Sooliman, responsable de Gift of the Givers.

Il a déclaré que l’Occident considère souvent l’Afrique comme un « continent arriéré », sans la capacité de contribuer ou de diriger un changement significatif. Sur cette base et compte tenu de la solide position d’Israël en tant que superpuissance militaire, économique et culturelle, l’Afrique du Sud a eu le courage de s’adresser à la CIJ, a-t-il déclaré.

« Rappelez-vous que lorsque vous affrontez Israël, vous affrontez la puissance économique de la capitale sioniste », a ajouté Sooliman.





Altruisme ou opportunisme ?

Tel Aviv a déclaré que Pretoria agissait comme le bras légal du Hamas. Un responsable américain a qualifié la poursuite de « sans fondement, contre-productive et totalement dénuée de tout fondement factuel ».

Sur le plan intérieur, même si les actions de l’Afrique du Sud bénéficient d’un soutien massif, les intentions de Ramaphosa sont scrutées.

L’ancien combattant de la liberté et syndicaliste était également un protégé de Mandela qui aurait préféré qu’il soit son successeur en 1999 avant que la politique du parti au pouvoir ne lui fasse obstacle.

Et maintenant, certains critiques du président ont déclaré qu’il essayait de modeler sa politique étrangère sur le modèle de Mandela pour être perçu comme un homme d’État.

D’autres commentateurs ont souligné que l’administration Ramaphosa, critiquée pour ses mauvaises performances économiques, ses coupures d’électricité paralysantes et la corruption du secteur public, se montre opportuniste plutôt qu’entièrement altruiste dans la question palestinienne.

Le pays se dirige vers des élections cruciales en mai ou juin de cette année, et plusieurs sondages placent le soutien à l’ANC à moins de 50 pour cent pour la première fois dans l’histoire. Cela soulève une réelle possibilité qu’il doive former une coalition avec un autre parti pour rester au pouvoir.

Les Combattants de la liberté économique (EFF), fondés il y a 10 ans par Julius Malema, un ancien leader de la jeunesse de l’ANC, ont été une épine dans le pied du parti au pouvoir, notamment en chahutant Ramaphosa au parlement en juin 2022 au sujet d’allégations selon lesquelles il aurait tenté de dissimuler le vol de l’argent de sa ferme à gibier.

Néanmoins, l’idée d’une coalition entre lui et l’ANC a été évoquée avant les élections, le DA ayant déjà demandé à l’électorat de rejeter le partenariat.

Cependant, plusieurs analystes nient que Ramaphosa cherche seulement à rehausser sa notoriété, même si certains reconnaissent que l’affaire de la CIJ a renforcé son image à l’étranger et lui a donné un répit temporaire dans son pays pendant qu’il est célébré à l’étranger.

“Ce [ICJ case] C’était une position morale de principe, et il est important que les citoyens de ce pays soutiennent notre gouvernement », a déclaré Sooliman à Al Jazeera. « Je sais que certains diront que les élections et l’ANC sont opportunistes, mais les relations entre l’Afrique du Sud et la Palestine n’ont pas commencé le 7 octobre. »

On a néanmoins le sentiment que le soutien populaire à l’affaire de la CIJ ne diminuera pas, quels que soient les objectifs de l’administration. En effet, on pourrait s’attendre à un regain de soutien alors que l’Afrique du Sud, lassée des scandales de corruption et d’autres défis, bénéficie d’un regain de bonne volonté à l’échelle mondiale, peut-être jamais vu depuis la campagne visant à mettre fin à l’apartheid dans les années 80 et au début des années 90. Plus tôt cette semaine, l’équipe juridique de la CIJ a été accueillie avec enthousiasme à l’aéroport de Johannesburg.

Zubeida Jaffer, commentatrice et journaliste basée au Cap, qui a été fortement impliquée dans la politique de résistance à l’époque de l’apartheid dans la province du Cap-Occidental, a déclaré : « Pendant un certain temps, nous avons été désorientés, mais maintenant, soudain, nous voyons pourquoi nous nous sommes battus si durement. , et l’apartheid, l’Afrique du Sud a donné au monde le mot apartheid.

“Nous [have now given] au monde une détermination farouche à défendre la justice et ce qui est juste.