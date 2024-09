Alto Residencial Coop / Carbajo Barrios Arquitectos

© Luís Díaz Díaz

Manuel Carbajo Capeáns, Celso Barrios Ceide



Description textuelle fournie par les architectes. CALENDRIER – Le projet prévoit la construction de 34 logements dans un bâtiment ouvert promu par un groupe de propriétaires constitué en coopérative, permettant leur participation active à la prise de décisions formelles et programmatiques. Cette forme d’association réduit les coûts de construction (en éliminant le profit du promoteur), démocratise la prise de décision et génère un sentiment d’appartenance pour la coexistence et l’interaction futures dans l’espace construit.

SITUATION – Le bâtiment est situé sur l’une des dernières parcelles vacantes d’une zone résidentielle qui, dans les années 1990, est née du développement de la zone autour de l’Ermita de Santa Marta, à côté du Monte de Conxo, à la limite du territoire urbain consolidé de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dans l’urbanisme actuel proposé pour cette zone, les bâtiments résidentiels se développent en blocs ouverts en forme de U embrassant des cours intérieures à usage privé, à l’exception du flanc est du secteur (où se trouve cette parcelle), qui s’adapte à la grille de construction de faible densité existante, où une série de bâtiments sont prévus en typologie de blocs ouverts de forme linéaire et sinueuse qui couronne la partie la plus haute de la parcelle choisie, servant également à résoudre les pentes existantes, transformant le bâtiment en un élément de confinement entre différents éléments de l’espace public.

PROJET – Le bâtiment est façonné volumétriquement en reprenant les éléments qui configurent le site : un élément linéaire, bord et limite, matérialisé comme un volume continu dans l’enveloppe duquel on peut reconnaître différentes textures : une tôle perforée liée aux ouvertures, qui sert de transition entre l’extérieur et l’intérieur, et une autre pleine, avec un revêtement blanc continu. Le tout culmine dans un toit en pente qui renforce l’image typologique du complexe et se matérialise en accord avec le revêtement métallique des ouvertures de façade.

L’accès à tous les logements depuis la rue se fait depuis un seul point, à travers un grand couloir à double hauteur qui centralise tous les parcours, sert de vestibule commun aux cinq portails de communication intérieurs et mène à l’espace communautaire situé au bout du couloir avec accès à l’espace public plus isolé du côté opposé de la parcelle. Conçues pour une configuration flexible, les ouvertures apparaissent sur la façade comme des éléments d’interaction entre la maison et son environnement.

À la fonction traditionnelle d’éclairage et de ventilation s’ajoute une fonction filtrante avec la superposition extérieure d’une cloison en tôle perforée qui, laissant entrer la lumière et l’air, qualifie la relation entre l’intérieur et l’extérieur, générant différents degrés d’intimité et établissant une barrière à l’incidence de la lumière solaire, avec pour conséquence une gradation de la température intérieure des habitations à différentes périodes de l’année.