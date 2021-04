L’héroïne de Queen Mother Champion Chase Put The Kettle On fait partie des rivaux potentiels d’Altior dans la bet365 Celebration Chase à Sandown.

Après avoir raté une offre pour un triplé dans la poursuite du champion pour la deuxième année consécutive après un revers tardif, Altior de Nicky Henderson semble prêt à terminer sa campagne en enchérissant pour une quatrième victoire dans la dernière année de la saison. Samedi.

Le joueur de 11 ans n’a peut-être pas les choses à sa manière, cependant, la jument de Henry de Bromhead, Put The Kettle On, devrait être dans l’opposition.

La jument Stowaway a remporté son deuxième succès au Festival dans la Champion Chase le mois dernier, suite à sa victoire dans l’Arkle Trophy 12 mois plus tôt.

De Bromhead pourrait également seller Ornua, tandis que Paul Nicholls a quelques espoirs à Dolos et Greaneteen.

Nube Negra de Dan Skelton, qui a infligé une défaite choc à Altior dans le Desert Orchid Chase à Kempton plus tôt dans la saison, avant de terminer deuxième derrière Put The Kettle On à Cheltenham.

L’éditeur du gîte de Gary Moore, l’étoile de l’écurie Ann Hamilton Nuts Well et Sceau Royal de la cour d’Alan King sont également présents.

Frodon et Tiger Roll pourraient verrouiller les cornes dans le bet365 Oaksey Chase de deuxième année.

Vainqueur du King George à Kempton, le Frodon formé par Nicholls a été vu pour la dernière fois en terminant un cinquième honorable de la Cheltenham Gold Cup, tandis que Tiger Roll était quatrième lors de sa dernière sortie au Betway Bowl d’Aintree.

Les honneurs de deuxième année sont également à gagner dans le bet365 Hurdle, dans lequel Goshen est l’acte de titre.

Le joueur de cinq ans a manqué sa chance dans le Champion Hurdle à Cheltenham le mois dernier et les relations espéreront qu’il pourra rebondir à son meilleur à son retour sur une piste droitière.

Il pourrait être pris en charge par les deux derniers vainqueurs de la course dans Call Me Lord et Younevercall, entre autres.