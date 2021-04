Altior affrontera six rivaux alors qu’il tentera de remporter le Celebration Chase de bet365 pour la quatrième fois à Sandown samedi.

Le héros double Queen Mother Champion Chase de Nicky Henderson a remporté le prix en 2017, 2018 et 2019 – mais s’est vu refuser un quadruple il y a 12 mois, la course ayant été annulée en raison de la pandémie.

Altior vient de disputer les trois courses depuis ce succès il y a deux ans et a été battu lors de son dernier départ à Kempton en décembre par Nube Negra.

Il a raté le Champion Chase à Cheltenham le mois dernier avec un revers, où ce dernier, entraîné par Dan Skelton, a été finaliste du Put The Kettle On formé par Henry de Bromhead.

Nube Negra se dirige vers Punchestown plutôt que Sandown, mais Put The Kettle saisit sa chance, avec le line-up complété par Dolos, Greanateen, Ornua et Sceau Royal.

Le Frodon formé par Paul Nicholls dirige un peloton de quatre pour le bet365 Oaksey Chase.

Le vainqueur du King George VI Chase de cette saison revient en voyage après avoir terminé cinquième de la Cheltenham Gold Cup.

Il est pris en charge par Monsieur Fisher, Born Survivor et Militarian. Tiger Roll, le double vainqueur du Grand National, était l’un des trois chevaux abandonnés à l’étape de la déclaration finale de 48 heures.

Le Young Master, vainqueur de la bet365 Gold Cup en 2016, est l’un des 16 chevaux déclarés pour la prestigieuse course à handicap sur trois milles et demi.

L’entraîneur Neil Mulholland dirige également Doing Fine tandis que les poids sont dirigés par le Crosspark de Caroline Bailey.

Parmi les autres qui cherchent à décrocher le gros pot le dernier jour de la saison des sauts, il y a El Presente de Kim Bailey, Enrilo formé par Nicholls, la paire de Cap Du Nord de Christian Williams et le raider léger et irlandais de Kitty’s Plan Of Attack de l’écurie De Bromhead. , le mont de Rachael Blackmore.