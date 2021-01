Jozy Altidore, Jordan Morris et Walker Zimmerman font partie des joueurs de l’équipe nationale américaine qui participeront au camp annuel de janvier à l’IMG Academy de Bradenton, en Floride, a annoncé mardi US Soccer.

Le camp, qui devrait commencer le 9 janvier, sera composé de deux formations, avec 12 joueurs rassemblés sous la direction du manager américain Gregg Berhalter et 26 autres joueurs éligibles aux Jeux olympiques cherchant à impressionner le manager américain des moins de 23 ans, Jason Kreis. Le groupe de l’équipe senior, tous âgés de 24 ans et plus, s’entraînera aux côtés des U23 jusqu’au 24 janvier, date à laquelle plusieurs joueurs U23 seront élevés dans la liste complète de l’équipe nationale avant un match prévu à la fin de la mois. Selon un rapport, les États-Unis affronteront la Serbie à Orlando le 31 janvier.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les États-Unis envisagent un calendrier chargé en 2021, avec les qualifications olympiques, les finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF, la Gold Cup de la CONCACAF et les qualifications pour la Coupe du monde, tous au calendrier. Le camp donnera à Berhalter et Kreis une période prolongée pour regarder leurs joueurs respectifs et évaluer la profondeur du pool de joueurs.

« C’est une année importante pour les programmes de nos équipes nationales, et nous cherchons à maximiser toutes les opportunités possibles », a déclaré Berhalter. « Pour les joueurs seniors de l’équipe, c’est une opportunité de continuer à se développer en tant que groupe et de s’appuyer sur une année chargée et difficile. Être aux côtés de notre équipe U23 donne à ce groupe une chance de se préparer aux qualifications olympiques tout en s’intégrant davantage culture et modèle de jeu. «

Le groupe de joueurs seniors est dirigé par l’attaquant du Toronto FC Altidore, l’ailier Morris des Sounders de Seattle et le défenseur de l’année en MLS Zimmerman de Nashville SC. Altidore est le joueur le plus sélectionné du groupe senior avec 115 apparitions en équipe nationale. La liste contient également deux joueurs non plafonnés: le gardien de but de la New England Revolution Matt Turner et le défenseur de LAFC Tristan Blackmon.

Le camp pour les moins de 23 ans marque la première rencontre depuis la suspension du tournoi de qualification olympique des moins de 23 ans de la CONCACAF en mars dernier en raison de la pandémie COVID-19. Le tournoi devrait être reporté en mars, ce qui rend probable que ce camp sera la dernière fois que Kreis pourra évaluer son groupe de joueurs.

« Les qualifications olympiques approchant rapidement, ce camp d’entraînement est une excellente occasion de nous préparer et d’évaluer de nouveaux visages », a déclaré Kreis. «Bien que 2020 ait été une année très difficile, c’était impressionnant de voir autant de joueurs éligibles U23 faire des progrès majeurs sur le terrain. Certains d’entre eux ont été impliqués dans l’équipe senior au cours des derniers mois et c’est excitant de recruter maintenant nos joueurs. et le staff de retour au camp aux côtés de Gregg et de son groupe alors que nous nous préparons pour un tournoi de qualification très important.

Sur les 26 joueurs U23 recrutés, huit d’entre eux – les défenseurs Julian Araujo, Miles Robinson et Sam Vines, le milieu de terrain Jackson Yueill et les attaquants Jeremy Ebobisse, Jesus Ferreira, Jonathan Lewis et Djordje Mihailovic – ont été limités au niveau senior.

LISTE DÉTAILLÉE DE L’USMNT PAR POSITION (Club; Sélections / Buts):

GARDIENS DE BUT (2): Sean Johnson (New York City FC; 9/0), Matt Turner (New England Revolution; 0/0)

DÉFENSEURS (3): Tristan Blackmon (LAFC; 0/0), Aaron Long (Red Bulls de New York; 18/3), Walker Zimmerman (Nashville SC; 13/2)

MILIEUX DE TERRAIN (3): Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 24/2), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 17/4), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC; 19/0)

AVANT (4): Jozy Altidore (Toronto FC / CAN; 115/42), Paul Arriola (DC United; 34/6), Jordan Morris (Seattle Sounders FC; 39/10), Chris Mueller (Orlando City SC; 1/2)

ALIGNEMENT DÉTAILLÉ USMNT Moins de 23 ans PAR POSITION (Club):

GARDIENS DE BUT (3): JT Marcinkowski (tremblements de terre de San Jose), David Ochoa (Real Salt Lake), Brady Scott (Austin FC)

DÉFENSEURS (10): Julian Araujo (LA Galaxy), George Bello (Atlanta United FC), Chris Gloster (PSV Eindhoven / NED), Aaron Herrera (Real Salt Lake), Aboubacar Keita (Columbus Crew SC), Henry Kessler (New England Revolution), Mauricio Pineda (Chicago Fire), Bryan Reynolds (FC Dallas), Miles Robinson (Atlanta United FC), Sam Vines (Colorado Rapids)

MILIEUX DE TERRAIN (6): Hassani Dotson (Minnesota United FC), Bryang Kayo (Wolfsburg / GER), Andres Perea (Orlando City SC), Tanner Tessmann (FC Dallas), Eryk Williamson (Portland Timbers), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes) ATTAQUANT (7): Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Daryl Dike (Orlando City SC), Jeremy Ebobisse (Portland Timbers), Jesus Ferreira (FC Dallas), Jonathan Lewis (Colorado Rapids), Benji Michel (Orlando City SC), Djordje Mihailovic (Impact de Montréal) /POUVEZ)