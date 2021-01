L’attaquant américain Jozy Altidore ne jouera pas lors du match amical de dimanche contre Trinidad & Tobago en raison en partie d’une blessure, ainsi que d’un éventuel transfert impliquant la star du Toronto FC, selon l’entraîneur américain Gregg Berhalter.

Berhalter, s’adressant aux journalistes via un appel Zoom avant le match, a déclaré qu’Altidore s’entraînait dur et bien, mais avait subi une blessure il y a deux semaines, une « très, très petite souche » qui n’apparaissait pas dans les scans.

« A partir de là, il a juste travaillé pour revenir et il était également en plein entraînement aujourd’hui », a déclaré Berhalter à propos d’Altidore. « Mais avec la fenêtre de transfert imminente, et le match étant demain, c’est une chance que nous ne voulions pas prendre avec Jozy, donc il ne participera pas. »

Le manager américain a ajouté que « un certain nombre de clubs » ont manifesté leur intérêt pour Altidore. Des sources ont confirmé la possibilité qu’il pourrait être en mouvement et ont souligné le fait que la relation du joueur avec TFC – et le GM Ali Curtis en particulier – avait atteint un point de rupture et qu’il ne voulait plus jouer à Toronto.

Des sources ont déclaré à ESPN que les années et l’argent restant sur le contrat d’Altidore constituent un point de friction considérable. Altidore a signé une prolongation de trois ans en 2019 qui court jusqu’en 2022. Une source a déclaré que l’accord comportait une clause de non-échange. Selon l’Association des joueurs de la MLS, le salaire 2019 d’Altidore, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, lui a versé 6,33 millions de dollars en rémunération garantie. Une source a déclaré à ESPN qu’un club non spécifié de la Liga MX avait exprimé son intérêt.

Altidore s’est déjà heurté à la direction de Toronto. L’année dernière, il a critiqué la gestion par le club d’une blessure à la cheville du milieu de terrain Michael Bradley, qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale et l’a mis à l’écart pendant plusieurs mois. L’analyste de la télévision ESPN Herculez Gomez a rapporté plus tard que Toronto «envisageait un déménagement» pour Altidore.

Le Toronto FC n’a pas répondu à une demande de commentaire sur un éventuel transfert impliquant Altidore.

Altidore a passé les six dernières saisons avec Toronto, une période où il a marqué 67 buts et ajouté 24 passes en 136 matches de championnat et en séries. Au cours de cette période, il a mené les Reds à un triplé national en 2017, mais a eu du mal à se blesser au cours de deux des trois dernières saisons.

Au cours de sa carrière, il a travaillé avec les Red Bulls de New York, Villarreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ Alkmaar et Sunderland. Au niveau international, Altidore a fait 115 apparitions pour les États-Unis, marquant 42 buts.

En attendant, Berhalter continue de préparer les États-Unis pour le match de dimanche. En ce qui concerne sa composition, le manager américain a déclaré que Miles Robinson d’Atlanta United s’associerait au défenseur des Red Bulls de New York, Aaron Long, au centre de la défense américaine. Matt Turner de New England Revolution débutera dans le but, ce qui lui donnerait sa première casquette.

Berhalter met également en place des plans d’urgence au cas où le MLS verrouillerait des joueurs dans un différend sur une nouvelle convention collective. À court terme, il y a la fenêtre internationale de mars et les qualifications olympiques à la fin de mars à considérer.

« Le premier scénario serait de les amener au camp tôt en vue des rencontres européennes de mars », a déclaré Berhalter. « Le deuxième scénario serait de prendre une équipe entièrement européenne. En mars, le plan est d’aller en Europe. Nous l’avons déjà fait grâce au COVID, et nous pouvons certainement nous adapter à cela. Mon intention serait d’amener notre équipe la plus forte. et cela inclut certainement les joueurs de la Major League Soccer. Mais nous devrons juste voir. «