Altice USA cible les fonds d’infrastructure de capital-investissement dans les premières négociations de vente de Suddenlink, selon des sources

Altice USA, le quatrième plus grand câblodistributeur américain, se concentre sur les fonds d’infrastructure de capital-investissement en tant qu’acheteurs potentiels au début de son processus de vente Suddenlink, selon des personnes proches du dossier.

Dexter Goei, PDG d’Altice USA confirmé mercredi la société a entamé un processus de vente pour Suddenlink, un câblodistributeur qui offre des services à 17 États, dont le Texas, la Louisiane et la Virginie-Occidentale. Altice USA acquiert Suddenlink pour 9,1 milliards de dollars en 2015. Bloomberg signalé pour la première fois les pourparlers d’une vente.

Les conseillers financiers d’Altice USA ont contacté plus d’une douzaine de fonds de capital-investissement dans l’espoir de trouver un acheteur, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les pourparlers sont privés. Il n’y a pas encore eu de discussions avec Charter, le deuxième plus grand câblodistributeur américain et un prétendant potentiel, étant donné son manque d’empreinte géographique dans de nombreux endroits desservis par Suddenlink, ont déclaré les gens.

Un porte-parole d’Altice USA a refusé de commenter les acheteurs potentiels.

La valorisation des actifs câblés cotés en bourse, Comcast et Charter, a baissé d’environ 25 % ou plus cette année, la croissance de l’Internet haut débit ayant ralenti. Altice USA souhaite vendre Suddenlink afin de pouvoir se concentrer sur la gestion des actifs anciennement appelés Cablevision, qui est plus avancé dans sa transition vers la fibre, un réseau à plus haut débit qui peut mieux rivaliser avec la concurrence croissante des entreprises sans fil. Goei a déclaré mercredi que ces actifs seront “presque entièrement fibreux” d’ici la fin de 2024.

Altice USA n’a pas d’objectif de prix en tête pour Suddenlink, ont déclaré les sources. Les discussions pour vendre Suddenlink sont encore précoces et aucun accord n’est assuré, ont déclaré les sources.

Certains fonds d’infrastructure se spécialisent dans le passage du câble à la fibre, c’est pourquoi Suddenlink peut être une acquisition attrayante pour un fonds qui cherche à investir dans un actif qu’il peut vendre plus tard.

Partenaires d’infrastructure Blackstone, EQT, et Stonepeak font partie des fonds qui ont réalisé des acquisitions de réseaux câblés ou fibre ces dernières années. Stonepeak payé plus de 8 milliards de dollars d’Astound Communications, le sixième plus grand câblodistributeur américain, en 2020.