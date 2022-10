Alternatives Theragun : les meilleurs pistolets de massage à petit budget pour 2022

Lorsque le stress et la tension prennent le dessus sur vous, choisir le meilleur pistolet de massage économique pour vos besoins peut faire beaucoup pour votre santé mentale, ainsi que pour votre santé physique. Augmenter la circulation et soulager la tension musculaire sont des avantages évidents, mais faire disparaître le stress de votre corps vaut plus pour votre bien-être mental que vous ne le pensez. Que vous restiez sur un réglage léger ou que vous recherchiez un soulagement des tissus profonds, les meilleurs pistolets de massage aident à soulager cette douleur musculaire embêtante et à travailler tous vos points de déclenchement sans effort. Cependant, les modèles de pistolets de massage haut de gamme peuvent coûter très cher.

J’ai mis mes muscles en jeu pour savoir lequel de ces pistolets de massage abordables valait votre temps. J’ai commencé avec les modèles les plus abordables des marques de pistolets de massage haut de gamme et populaires Hyperice et Therabody, puis j’ai continué jusqu’aux masseurs hors marque les moins chers que j’ai pu trouver. (Les offres de super soldes qui se déroulent toutes les quelques semaines ne sont pas représentées ici. Elles se vendent rapidement, alors gardez un œil sur nos offres nouvelles pour être sûr d’attraper le prochain.)

Un masseur à percussion peut être de toutes formes et de toutes tailles, des pistolets de grande taille qui ressemblent à des sèche-cheveux aux mini-pistolets qui semblent incapables de générer beaucoup de puissance de massage pour vos muscles tendus. Un modèle a un corps étrange et triangulaire; un autre incorpore deux têtes. En fin de compte, j’ai essayé d’obtenir un bon échantillon de ce qui existe, en gardant un œil sur les produits dont le prix est de 100 $ ou moins.

Bien sûr, c’est l’extrémité “valeur” de la catégorie des masseurs portatifs, mais cela ne signifie pas qu’aucun de ces appareils n’est en reste lorsqu’il s’agit de lutter contre les douleurs musculaires. Mieux encore, certains des prix indiqués ici peuvent en fait baisser grâce aux codes et aux coupons qui vont et viennent.

Rick Broida / Crumpe Comme Therabody, Hyperice est une marque haut de gamme avec des prix à la hauteur. Et en parlant de correspondance, l’Hypervolt Go se vend à peu près au même prix que le Theragun Mini. Mais j’aime plus le premier, en partie parce qu’il est livré avec deux têtes au lieu d’une et a un design de style pistolet plus confortable. Il est plus petit que les modèles MaxKare et Taotronics, mais aussi plus grand que le Naipo et Recoverfun. Alors appelons-le “moyen”. Mais, wow, est-il puissant – à égalité avec le Theragun en termes de force de frappe musculaire. Avec seulement trois vitesses, cependant, cela pourrait s’avérer un peu trop si vous préférez une touche légère. Hyperice ne fournit pas d’étui de voyage, ce qui n’est pas pratique, et l’adaptateur secteur est propriétaire. Entre celui-ci et le Theragun Mini, je choisirais celui-ci. Mais il existe des modèles moins chers qui sont aussi plus polyvalents, donc ce n’est pas mon premier choix. Lester: 1 livre, 7 onces

1 livre, 7 onces Méthode de charge : Propriétaire

Propriétaire Nombre de têtes incluses : Deux

Deux Mallette de transport incluse : Cordon

Rick Broida / Crumpe Le masseur de Naipo est le modèle le plus léger et le plus compact du groupe, avec une poignée petite mais confortable et une force de percussion plus importante que ce à quoi vous vous attendiez. Les autres avantages incluent cinq réglages de vitesse et quatre têtes de massage différentes. Naipo ne fournit pas d’étui de transport, ce qui est un peu décevant. Mais mon seul vrai reproche est qu’il est bruyant, du moins par rapport aux autres “minis” de la rafle, le Recoverfun et le Sportneer. J’ai vu diverses offres de coupons ou de codes qui font baisser le prix de ce masseur, vous devriez donc certainement l’obtenir lorsqu’il est en vente. Lester: 14 onces

14 onces Méthode de charge : USB-C

USB-C Nombre de têtes incluses : Quatre

Quatre Mallette de transport incluse : Non

Rick Broida / Crumpe Disponible en trois coloris (dont un rouge plutôt éblouissant), le Recoverfun Mini fait partie de mes masseurs préférés du groupe. Bien qu’il soit plus lourd que le modèle tout aussi compact de Naipo, avec un corps en métal qui semble un peu froid jusqu’à ce qu’il se réchauffe, il est également étonnamment silencieux. (Lorsque vous essayez de vous détendre, un bruit supplémentaire n’aide pas.) Le pistolet offre quatre réglages de vitesse et Recoverfun fournit les “quatre grands” accessoires : balle, balle, fourche et plat. Le plat est en aluminium, ce qui n’offre aucun avantage évident, mais il a vraiment l’air cool. Vous obtenez également un étui de transport à cordon, bien que vous deviez fournir votre propre port USB alimenté pour le câble de charge USB-C. Lester: 1 livre, 5 onces

1 livre, 5 onces Méthode de charge : USB-C

USB-C Nombre de têtes incluses : Quatre

Quatre Mallette de transport incluse : Cordon

Rick Broida / Crumpe Le Sportneer Mini 3 ressemble étroitement au pistolet de Recoverfun, mais il est toujours un peu “mini-er”. C’est juste un poil plus court et plus léger, mais aussi juste un peu plus fort (pas assez pour être distrayant, cependant). Il dispose également d’un écran LED de base, qui indique la vitesse, le niveau de la batterie et l’autonomie – des informations superflues, oui, mais bienvenues tout de même. Le Mini 3 a deux tours dans son sac. Tout d’abord, en plus des quatre niveaux de vitesse standard, il propose un mode « AI » : un toucher léger entraîne une vitesse plus lente, mais plus vous appuyez fort, plus l’intensité est élevée. Cela fonctionne étonnamment bien et par conséquent, je me suis retrouvé à chercher ce pistolet plus souvent que les autres. Vous pouvez également dévisser le canon de la poignée pour ajouter jusqu’à environ 1,6 pouces supplémentaires. C’est plutôt bien aussi, car beaucoup de minis (y compris le Recoverfun) sont un peu courts dans la prise en main, en particulier pour les grandes mains. Je suis content que Sportneer ait inclus un étui de transport à fermeture éclair, mais triste qu’il n’y ait de la place que pour deux des quatre têtes de massage. Le cordon USB-C est également assez court. Ces problèmes mis à part, c’est un mini que vous devriez certainement considérer. Lester: 1 livre, 3 onces

1 livre, 3 onces Méthode de charge : USB-C

USB-C Nombre de têtes incluses : Quatre

Quatre Mallette de transport incluse : Fermeture éclair

Rick Broida / Crumpe En tant que gros pistolets de massage de style sèche-cheveux, le TaoTronics offre beaucoup à aimer. Il est raisonnablement léger pour sa taille, plus petit et plus silencieux que le modèle de conception similaire de MaxKare. La coloration vert métallique ajoute un peu de style et j’ai aimé la poignée partiellement carrée. TaoTronics fournit six têtes interchangeables et tout rentre parfaitement dans l’étui à fermeture éclair inclus – bien que ce dernier soit en fait un peu plus grand que celui de MaxKare. Voyager avec cela nécessiterait de sacrifier un gros morceau de valise. La grande caractéristique remarquable ici est le contrôle de la vitesse, qui a des réglages allant de 1 à 20. Presque tous les autres masseurs ici vous en donnent peut-être quatre ou cinq. De combien de vitesses une personne a-t-elle vraiment besoin ? Je ne sais pas, mais ce pistolet de massage se distingue également par sa moyenne inégalée de 4,9 étoiles de plus de 2 300 acheteurs. Lester: 1 livre, 11 onces

1 livre, 11 onces Méthode de charge : Propriétaire

Propriétaire Nombre de têtes incluses : Six

Six Mallette de transport incluse : Fermeture éclair

Rick Broida / Crumpe Vous connaissez le vieil adage : Deux têtes valent mieux qu’une. Mais est-ce vrai des pistolets de massage ? Je pensais que le Frankenstein de Fishda n’était qu’un gadget, mais bon sang s’il n’offre pas deux fois plus de puissance musculaire. Pour les grandes zones comme les cuisses et les fessiers, j’ai vraiment apprécié ce massage “plus grand”. Heureusement, ce n’est pas deux fois plus fort que les autres armes à feu ; en fait, il est étonnamment silencieux. Il a également une forme relativement compacte, essentiellement une version plus haute du Recoverfun Mini. Mais il y a du poids : à 1,7 livre, il pèse plus que tout autre pistolet dans sa catégorie de taille. Attendez-vous à ce que la fatigue des bras s’installe un peu plus tôt avec celui-ci. Il est également cher par rapport aux autres modèles, bien qu’il faille s’y attendre compte tenu des têtes doubles. Cependant, vous pouvez souvent trouver des coupons qui font baisser considérablement le prix. Lester: 1 livre, 11 onces

1 livre, 11 onces Méthode de charge : USB-C

USB-C Nombre de têtes incluses : Quatre (fois deux)

Quatre (fois deux) Mallette de transport incluse : Cordon

Recommandé avec réserves

Rick Broida / Crumpe Autre modèle au prix souvent fluctuant, le MaxKare est gros. En fait, c’est le plus gros masseur du groupe. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, cela rend juste plus difficile de voyager avec. À cette fin, MaxKare fournit à la fois un étui de transport à fermeture éclair et un sac à bandoulière, pour mieux transporter les six têtes de massage incluses. Les commandes sont un peu déroutantes au début, car ce qui ressemble à un bouton d’alimentation à l’arrière de l’appareil est le bouton qui bascule entre les cinq vitesses différentes du pistolet. L’alimentation est en fait contrôlée par un interrupteur marche-arrêt situé au bas de la poignée. Ensuite, il y a un bouton de mode qui bascule entre les modes «échauffement», «relaxation» et «tissus profonds» – qui ne font tous que des changements de vitesse intermittents pendant que vous massez. Mais préparez-vous à une arme avec un peu plus de volume et de poids que la plupart. Lester: 2 livres, 5 onces

2 livres, 5 onces Méthode de charge : Propriétaire

Propriétaire Nombre de têtes incluses : Six

Six Mallette de transport incluse : Fermeture éclair et épaule

David Carnoy/CNET Le Mini triangulaire exerce une force impressionnante pour sa taille, mais sa forme le rend difficile à tenir confortablement. De plus, Therabody ne fournit qu’un seul accessoire, une rotule ; d’autres modèles ici viennent avec au moins deux, sinon quatre ou même six – pour un prix inférieur. Même au plus bas de ses trois vitesses, la Mini se sent plus forte que beaucoup d’autres pistolets que j’ai essayés. En fait, ceux qui recherchent juste un massage léger et relaxant pourraient le trouver un peu trop puissant. Pendant ce temps, l’unité repose sur un adaptateur secteur propriétaire, et non sur USB-C. C’est une chose de plus à emporter en voyage – et l’adaptateur ne rentre même pas dans l’étui de transport à fermeture éclair confortable de Therabody. Bien que je sois heureux d’avoir cela sous la main pour le soulagement des tissus profonds, il est difficile de recommander le contraire. Il y a trop d’autres modèles avec plus de fonctionnalités et des prix plus bas. Lester: 1 livre, 8 onces

1 livre, 8 onces Méthode de charge : Propriétaire

Propriétaire Nombre de têtes incluses : Une

Une Mallette de transport incluse : Fermeture éclair



Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.