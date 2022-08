Alternatives à MyFitnessPal avec des scanners de codes-barres gratuits

La nouvelle de MyFitnessPal consistant à placer sa fonction de scanner de codes-barres derrière un mur payant incite les utilisateurs à rechercher des applications alternatives aujourd’hui. Franchement, c’est bien. Si quoi que ce soit, peut-être que MFP remarquera le problème et inversera son cours. En fin de compte, ce serait l’idéal, mais juste au cas où, je devais partir à la recherche d’une autre application à utiliser purement par principe, même si aucune d’entre elles n’est aussi bonne ou aussi utile que MyFitnessPal l’a été pour moi.

Dans la section des commentaires de notre article précédent, quelques personnes ont recommandé différentes applications, alors je me suis dirigé vers Google Play pour faire mes recherches. Voici quelques alternatives que nous sommes à l’aise de partager. Et s’il vous plaît, si vous en connaissez un qui n’est pas répertorié ci-dessous, déposez-le dans la section des commentaires ci-dessous.

Compteur de calories par Lose It!

Cette application semble être très proche de MyFitnessPal en termes de fonctionnalités. Il vous permet de suivre les macros, les calories et d’autres informations en fonction de ce que vous mangez. Avec une bibliothèque d’aliments et de boissons déjà dans la base de données, il vous suffit de saisir (ou de scanner) ce que vous consommez et votre tableau de bord se mettra à jour avec les chiffres nécessaires. Et oui, il existe une fonction de numérisation de codes-barres et son utilisation est entièrement gratuite.

Un service premium est disponible qui comprend des plans de repas conçus, des outils de planification de repas supplémentaires, le suivi de l’eau et un accès illimité aux recettes. Le prix pour cela est de 7,49 $/mois ou 45 $/an.

Compteur de calories – MyNetDiary

Voici une autre option qui comprend un scanner de codes-barres, ainsi qu’un suivi des cibles de macronutriments. Les utilisateurs peuvent modifier ces valeurs comme ils le souhaitent (glucides, protéines et lipides) sans frais, puis obtenir leurs calories quotidiennes recommandées en fonction de ces objectifs. C’est très bien si vous travaillez avec un nutritionniste qui vous donne simplement des objectifs à atteindre chaque semaine/mois.

Cette application propose également des fonctionnalités premium à partir de 9 $/mois ou 60 $/an. Ces fonctionnalités sont fortement basées sur la personnalisation, telles que les commentaires et conseils quotidiens, le suivi du pilote automatique et des macros, ainsi que des recettes et des plans de régime premium. Mais encore une fois, la lecture de codes-barres et la manipulation de macros sont gratuites.

Lifesum : alimentation et alimentation saines

Parmi les applications que j’ai examinées jusqu’à présent, je dirai que Lifesum a la meilleure interface utilisateur. C’est très raffiné et facile à utiliser. Avec cette application, vous pouvez suivre ces macros, contrôler vos calories et, oui, analyser gratuitement tous les aliments que vous mangez. Le tableau de bord de Lifesum est également extrêmement utile. Vous pouvez rapidement voir vos macros, vos calories, votre consommation d’eau, vos exercices, ainsi que la valeur de votre journée entière de nourriture et de boisson. Tout est là sur une seule page, super facile à utiliser.

Comme la plupart des autres, il existe également des fonctionnalités premium. La lecture de codes-barres n’en fait pas partie. Lifesum offre un score de vie et des statistiques de progression, donne des commentaires quotidiens et propose des plans de repas via premium. Une remarque, vous aurez besoin d’un abonnement premium pour ajuster vos niveaux de macro, ce qui est légèrement ennuyeux. Lifesum coûte 5 $/mois ou 25 $/an.

Connaissez-vous une autre excellente application de suivi des aliments ? Faites-nous savoir ci-dessous!