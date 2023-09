Alten Bergbreiter de Marengo s’améliore après avoir subi une blessure effrayante lors du match de vendredi – Shaw Local

Le junior de Marengo, Alten Bergbreiter, s’est détendu dans un fauteuil inclinable et a aimé regarder les matchs de la NFL dimanche après-midi.

C’était une bien meilleure vue que celle qu’il avait eue la veille.

Après avoir subi une blessure effrayante au cou lors du match de football Marengo contre Johnsburg vendredi soir, le back-kicker défensif receveur des Indiens a été transporté par hélicoptère à l’hôpital général luthérien Advocate de Park Ridge.

Bergbreiter ne se souvient pas beaucoup des 24 heures où il a été immobilisé dans son lit d’hôpital, mais cela n’a pas affecté son sens de l’humour.

« Je ne m’en souviens même pas de la moitié environ, mais j’ai bien vu le plafond », a déclaré Bergbreiter dimanche après-midi, dans la maison familiale de Marengo. « C’est tout ce que je pouvais regarder pendant un moment. Ce n’était pas terrible, mais ce n’était en aucun cas amusant.

Après ce qui s’est passé vendredi lorsque Bergbreiter a été plaqué près du milieu de terrain par la ligne de touche des Indiens, la famille Bergbreiter se sent extrêmement chanceuse.

Bergbreiter avait renvoyé le coup d’envoi d’ouverture sur 96 verges pour un touché, puis avait ajouté un panier de 36 verges au troisième quart. Au quatrième quart-temps, il a capté une passe du quart-arrière David Lopez et a été durement touché par le banc Marengo.

Comme Lisa Bergbreiter l’a décrit, le corps de son fils s’est avancé et son cou a reculé. Le stade est devenu silencieux tandis que l’entraîneur de Marengo, Erin Randall, et les ambulanciers s’occupaient de lui.

Le jeu s’est produit avec 2:44 à jouer et Marengo était mené 18-17. Pendant plus de 30 minutes, les ambulanciers ont travaillé à immobiliser et à aider Bergbreiter. Il se trouvait dans une ambulance, mais la décision a été prise de le transporter par hélicoptère jusqu’au centre médical Condell Advocate à Libertyville. La destination a ensuite été transférée au général luthérien.

«C’était tellement effrayant. Il a fallu 30 ou 40 minutes pour le stabiliser », a déclaré Lisa Bergbreiter. « Lorsque cela s’est produit pour la première fois, son côté droit ne pouvait pas beaucoup bouger. Ses doigts ou ses orteils. Il allait bien du côté gauche. Il retrouve des forces, mais son côté droit est toujours plus faible que son côté gauche.»

Le personnel médical a fait réaliser un scanner de la tête de Bergbreiter, puis une IRM de 2 heures et demie sur son cou et son dos. Lisa Bergbreiter a déclaré qu’il y avait un gonflement autour de la colonne vertébrale, mais aucun dommage à la colonne vertébrale.

À un moment donné, entre le scanner et l’IRM, elle a partagé une vidéo avec son fils de l’équipe. Les joueurs ont enregistré un message annonçant leur victoire 25-18.

Pendant qu’Alten regardait le plafond, il regardait la vidéo sur son téléphone.

« Je ne pouvais pas rire, alors j’ai juste souri », a déclaré Alten Bergbreiter. « J’étais si heureux. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c’était qu’ils gagnent.

« Si personne ne me disait ce qui s’est passé, je ne pense pas que je m’en souviendrais de grand-chose. Mais quand on m’a raconté ce qui s’était passé, j’ai en quelque sorte réagi en retour, à savoir ce qui s’était réellement passé. Je ne me souviens pas du tout du tube, mais de la pièce elle-même, je m’en souviens.

La situation était difficile pour les deux équipes car tout le monde s’interrogeait sur l’état de Bergbreiter.

« Il a probablement été absent pendant environ 10 secondes », a déclaré l’entraîneur des Indiens Paul Forsythe. Ils ont dû appeler (pour l’hélicoptère). Le retard et tout le monde pense à lui et ne sait pas ce qui va se passer. Ce n’est jamais facile.

Les entraîneurs et les joueurs de Marengo ont été encouragés par ce qu’ils ont entendu samedi matin.

« En fait, je lui ai parlé samedi matin vers 12h30 », a déclaré Forsythe. « Son père l’a mis sur haut-parleur et a pu lui parler. »

Bergbreiter vient de commencer à jouer au football l’année dernière en tant que botteur. Il a assumé davantage de rôles cette saison en tant que receveur large et demi défensif. Par coïncidence, lors de sa dernière épreuve sportive à Johnsburg, il a réalisé un simple alors que les Indiens battaient Richmond-Burton 3-2 pour le championnat régional de baseball de classe 2A.

Lisa Bergbreiter a déclaré qu’elle et Steve aidaient Alten à se promener dans la maison maintenant, mais pense que cela changera dans les prochains jours.

« Nous n’allons pas loin. Nous devons le surveiller », a déclaré Lisa Bergbreiter. « Il tient quasiment le bras de Steve. Il devait pouvoir marcher pour rentrer à la maison. Ils pensaient pouvoir le libérer (samedi), mais il s’est levé pour marcher et a eu des vertiges et des maux de tête. Alors ils l’ont gardé un jour de plus.

«(Dimanche) il s’est levé et a fait deux promenades. Cela lui donne un peu le vertige et lui donne mal à la tête. Il est coincé dans le fauteuil depuis un moment maintenant.

Lisa Bergbreiter a apporté à Alten son téléphone portable à l’hôpital samedi et il a reçu plus de SMS qu’il ne pouvait en compter, certains provenant de personnes qu’il ne connaissait même pas.

« De nombreuses personnes nous ont contacté », a déclaré Lisa Bergbreiter. « L’amour et le soutien étaient incroyables. Cela a totalement aidé Alten dans son rétablissement. Nous en sommes sortis mieux que quiconque ne l’avait imaginé, vu à quoi cela ressemblait une fois arrivés là-bas. C’était très effrayant.

Le premier objectif d’Alten Bergbreiter sera d’assister au match de retour vendredi à 19 heures contre Harvard. Il fait partie du tribunal du retour.

« J’aimerais être là. C’est une chose quotidienne à ce moment-là », a-t-il déclaré. « Si vous me le demandiez maintenant, je dirais que je vais essayer à 100 % d’être là. Mais si je devais le faire maintenant, la réponse serait non.

Bergbreiter a également un autre objectif qui semble étonnant à ce stade.

« Son objectif est de revenir sur le terrain pour Sandwich (un match à 15 heures le samedi 14 octobre) », a déclaré Forsythe. « Ils ne l’ont pas encore exclu. Ils n’ont pas dit que cela arriverait. Ils ont dit que cela pourrait être la fin de la saison ou plusieurs matchs. Il est trop tôt pour exclure quoi que ce soit. Il leur a dit qu’il serait sur le terrain pour ce match de Sandwich.