Le groupe ALTAVA de Singapour, une importante entreprise de technologie de la mode, a présenté « ALTAVA 3.0 », une plateforme basée sur l’IA qui rationalise la création d’actifs de mode numériques. Cette plate-forme virtuelle permettra aux articles de mode produits ici de s’intégrer de manière transparente dans les domaines virtuels d’ALTAVA, notamment le métaverse, les jeux, les services de réseaux sociaux (SNS) et toute plate-forme utilisant des avatars virtuels et des actifs de mode. Cette innovation devrait démocratiser la mode numérique, en rendant accessible à tous la conception, le partage et même la vente de leurs créations de mode numérique, remodelant ainsi l’expérience du monde virtuel.

Andy Ku, PDG et co-fondateur du groupe ALTAVA, a déclaré qu’ALTAVA 3.0 représente une avancée majeure en permettant aux individus d’explorer pleinement l’expression de soi dans le domaine virtuel. Il s’adresse à un public diversifié, des passionnés de mode cherchant à styliser leurs avatars aux créateurs désireux de concevoir et de commercialiser leurs looks uniques, en passant par les marques cherchant à établir des expériences virtuelles. ALTAVA 3.0 constitue une solution tout-en-un pour ces besoins.

L’écosystème ALTAVA 3.0 comprend des composants tirant parti de la technologie de l’IA et de la blockchain. Le modèle Créer pour gagner d’ALTAVA permet aux professionnels et aux amateurs de créer et de partager des actifs de mode sur diverses plateformes, créant ainsi des sources de revenus potentielles à partir de ces actifs.

Le groupe ALTAVA a été à l’avant-garde de la mode numérique, pionnier de la conception 3D, de la réalité augmentée et de la technologie blockchain pour créer des expériences virtuelles de pointe pour des marques prestigieuses comme Prada, Fendi, Balmain, Bvlgari et LVMH. En 2021, ALTAVA a introduit « ALTAVA 1.0 » dans sa phase alpha, initialement une application de jeu centrée sur la mode qui a ensuite évolué vers une expérience centrée sur les avatars nommée « Worlds of You ». S’appuyant sur cet héritage, l’entreprise s’est aventurée dans l’ère du web3 en lançant « ALTAVA 2.0 ». Avec le dévoilement de « ALTAVA 3.0 », le groupe a exploité la puissance du web3 et de l’IA pour fournir une plate-forme permettant de développer la prochaine génération d’actifs de mode numérique.