Le manager de Queretaro, Hector Altamirano, est toujours à la recherche de nouvelles idées. Photo par Hector Vivas / Getty Images

Le manager du Club Queretaro, Hector Altamirano, a admis avoir emprunté une voie non conventionnelle pour apprendre de nouvelles tactiques pour aider son équipe: regarder des vidéos YouTube.

Altamirano, 43 ans, est manager pour la première fois en Liga MX après avoir travaillé comme patron de Celaya dans la deuxième division Liga de Expansion entre 2019 et 2020. Désormais en charge de Queretaro, Altamirano cherche à tirer le meilleur parti de cette opportunité. par des collègues miniers et des mentors pour obtenir des conseils, y compris l’ancien patron de l’équipe nationale mexicaine Ricardo La Volpe, qui publie des vidéos de tactiques qu’il a utilisées pour des matchs spécifiques sur la plate-forme vidéo.

« Il y a beaucoup d’entraîneurs que je bogue [for advice]», A déclaré Altamirano dans une interview avec Mediotiempo.« Ricardo La Volpe publie ses cours en ligne, alors je me connecte [to YouTube] pour continuer à apprendre de lui. «

Altamirano, un ancien arrière droit surtout connu pour son passage à Santos Laguna, a reçu 18 sélections du Mexique entre 1999 et 2005. Malgré sa position défensive, Altamirano était connu comme un buteur assez prolifique en raison de son penchant pour les coups francs flamboyants.

Après avoir pris sa retraite en 2012, il a rejoint Queretaro en tant qu’instructeur pour les jeunes, progressant comme entraîneur avec l’équipe des moins de 17 ans et plus tard, assistant avec l’équipe de première division. En 2018, Altamirano s’est aventuré en dehors de Queretaro pour son premier emploi professionnel en tant que manager chez Cimarrones de Sonora en deuxième division mexicaine. Il a ensuite été assistant de l’équipe nationale masculine du Costa Rica avant de retourner au Mexique. Incapable de trouver un emploi en première division, il est allé à Celaya en 2019.

« Je pensais que ce serait plus facile [to find a Liga MX job] après avoir entraîné dans les divisions inférieures « , a déclaré Altamirano.

Après avoir enfin eu sa chance, le débutant de la Liga MX affirme que les jeunes managers sont généralement plus surveillés que les patrons vétérans, ce qui l’incite à demander conseil aux autres pour prendre pied. Altamirano a été embauché par Queretaro en octobre 2020, en remplacement d’un autre jeune manager, Alex Diego, 35 ans, qui a été licencié après quatre mois de travail.

« Nous devons être réalistes », a déclaré Altamirano. « Ceux d’entre nous qui sont nouveaux, plus de choses nous sont demandées [than veteran managers]. J’essaye de montrer que nous sommes prêts. «

Pour Queretaro, les premiers retours sont prometteurs. Après cinq matchs de la saison Guardianes 2021, l’équipe compte neuf points, septième en Liga MX et en première position pour une place en séries éliminatoires. Pendant la trêve hivernale, la signature de l’ancienne star de Manchester United Antonio Valencia a renforcé l’équipe d’Altamirano.

Valence n’est pas la première star remarquable que le club a signée ces derniers temps, puisque la légende brésilienne Ronaldinho a joué avec l’équipe de 2014 à 2015. Lors de sa première saison avec Queretaro, Valence a déjà inscrit un but et une passe.