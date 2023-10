Altair renforce son leadership en matière de technologie d’optimisation en acquérant OmniQuest

TROY, Mich., 2 octobre 2023 /PRNewswire/ — Altaïr (Nasdaq : ALTR), un leader mondial de la science informatique et de l’intelligence artificielle (IA), a acquis OmniQuest, un Novi, Michigan.société de logiciels d’optimisation basée sur les technologies de l’information. Le produit phare d’OmniQuest, Genesis, est un logiciel avancé d’analyse et d’optimisation structurelle qui utilise la méthode des éléments finis pour résoudre des problèmes comportant de nombreuses variables et contraintes.

« OmniQuest a été fondée par le regretté professeur Gary Vanderplaats, un géant dans le domaine de l’optimisation structurelle qui a développé de nombreux algorithmes d’optimisation uniques et puissants utilisés aujourd’hui sur le marché commercial. Les produits d’OmniQuest sont utilisés par plusieurs clients majeurs et nous sommes ravis de les mettre désormais à la disposition de tous nos clients », a déclaré James R. Scapa, fondateur et PDG d’Altair. « L’acquisition de cette excellente technologie et de cette équipe renforcera encore le leadership d’Altair en matière d’optimisation sur le marché en favorisant des conceptions légères et structurellement efficaces à travers le monde.

Outre le secteur automobile, l’acquisition apporte une expérience approfondie de la Formule 1, la plus haute classe de courses internationales, où Genesis occupe une position forte et est largement utilisée pour les applications de conception composite. Il est particulièrement utilisé pour les applications qui nécessitent des processus d’ingénierie agiles et des outils spécialisés pour produire des véhicules de haute technologie dans des délais d’exécution courts.

Les capacités d’analyse de Genesis incluent les modes statiques et normaux, l’analyse de fréquence directe et modale, la réponse aléatoire, le transfert de chaleur, les calculs de flambage du système, l’acoustique et l’analyse de fatigue. Ses types d’optimisation structurelle incluent le dimensionnement, la forme, la topologie, la topométrie, la topographie et l’optimisation de forme libre.

Genesis prend également en charge la méthode de charge statique équivalente (ESLM) pour les comportements structurels hautement non linéaires, en s’interfaçant avec des solveurs tiers populaires d’analyse par éléments finis (FEA).

Le fondateur d’OmniQuest, le professeur Vanderplaats, était l’un des pères fondateurs de l’optimisation pratique de la conception structurelle et multidisciplinaire (MDO). Ses contributions à la vision, à la théorie et aux applications pratiques du MDO et de l’optimisation structurelle sont significatives et ses premières contributions incluent la méthode modifiée de l’algorithme des directions réalisables, qui est devenue très populaire dans le domaine de l’optimisation structurelle grâce à son propre code CONMIN (minimisation contrainte). Ce code est intégré dans de nombreux programmes et reste aujourd’hui parmi les meilleurs au monde. À la fin des années 1980, il a laissé derrière lui une carrière universitaire légendaire en tant que professeur titulaire à l’UC Santa Barbara pour fonder Vanderplaats Research & Development (renommé plus tard OmniQuest) et a été président-directeur général et président jusqu’à son décès.

