Alta. une femme sauve un garçon de 7 ans d’un couguar

Alishea Morrison a déclaré qu’elle avait agi par pur instinct lorsqu’elle avait sauvé Cason Feuser, sept ans, d’une attaque de cougar dimanche.

Cason et ses deux sœurs séjournaient avec Morrison dans un camping près de Buster Creek, en Alberta, avec trois autres enfants. Les six avaient essayé d’attraper des grenouilles près de la rivière, a déclaré Morrison, lorsqu’elle a entendu l’une des filles crier: “Cougar!”

Elle sauta de sa chaise et courut pour voir le couguar au-dessus du garçon, ses mâchoires serrées autour de sa tête.

“C’était comme une fraction de seconde. J’ai juste attrapé un rocher et j’ai frappé le couguar à la tête d’une manière ou d’une autre – et je n’ai pas frappé Cason, Dieu merci – et ça l’a laissé tomber.

Le couguar a couru vers le camp avant que le chien de Morrison, Jersey, ne le chasse et ne s’enfonce dans les bois. Après le départ du couguar, elle a dit qu’elle savait qu’elle devait arrêter le saignement et appeler le 911.

« Ces trois choses viennent de se produire. Je n’ai pas pensé à eux, c’est juste arrivé », a-t-elle déclaré. “Je suis sûr que ma formation a probablement aidé.”

Morrison, une infirmière autorisée et une infirmière praticienne, a emmené Cason dans la caravane et a enveloppé ses blessures dans des serviettes. Sa nièce a aidé à faire pression lorsque Morrison a dû déménager pour se reconnecter au réseau de téléphonie cellulaire pour appeler le 911.

Les ambulanciers sont arrivés environ 30 minutes plus tard, emmenant Carson en attendant l’arrivée des STARS. Morrison a appelé la mère de Cason, Chay Feuser, pour lui faire savoir ce qui s’était passé. Quelques heures plus tard, Morrison et les autres enfants ont quitté le camping et sont rentrés chez eux.

REGARDER EN ARRIÈRE

Cason va bien après l’opération et après sa sortie de l’hôpital, a déclaré sa mère, et elle et Morrison sont reconnaissants que l’attaque n’ait pas été pire. C’est quelque chose qui vous inquiète, dit-elle, mais vous ne pensez jamais que cela arrivera.

Morrison est une femme de plein air expérimentée et a déclaré qu’elle était en fait préparée pour quelque chose comme ça. Il y avait une arme à feu dans la remorque et un couteau facilement accessible au camping. Pourtant, à la fin, l’instinct a sauvé Cason, ajoute-t-elle.

«J’étais aussi préparé que je pense que j’aurais pu l’être et, vous savez, devoir devenir une femme des cavernes avec un rocher était exactement ce qui s’est passé. Le pistolet m’était inutile dans la caravane », a-t-elle déclaré, ajoutant que le couguar était sur Cason pendant seulement huit à dix secondes.

« C’est tout ce qu’il a fallu. Donc, si j’étais allé attraper une arme à feu ou un couteau, cela aurait pris 20 secondes de plus. Et j’y pense. »

AVOIR HÂTE DE

Les enfants se portent remarquablement bien compte tenu, a déclaré Morisson, mais elle craint que le traumatisme de cette journée n’ait pu priver sa famille de son amour des bois et de son sentiment de sécurité à l’extérieur.

Elle ajoute qu’une attaque comme celle-ci est rare, et elle ne veut pas que l’histoire effraie les gens loin de l’extérieur et profite de la nature, mais elle conseille de suivre une formation aux premiers secours et de savoir où se trouvent les points de service cellulaire dans la région au cas où d’urgence.

Il n’est pas prévu que Morrison et sa famille retournent bientôt dans l’arrière-pays, mais elle espère qu’ils le feront un jour.

“J’ai beaucoup d’émotions. Je pense qu’il y a un peu de culpabilité. J’aurais aimé qu’il y ait quelque chose que j’aurais pu faire pour que cela n’arrive jamais en premier lieu », a-t-elle déclaré.

“J’espère qu’avec une thérapie et des conseils pour les enfants et moi-même, ainsi que Chay et leur famille, nous pourrons à nouveau aimer les bois, peut-être un jour plus tard.”