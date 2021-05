ALT Balaji s’excuse d’avoir aimé un tweet désobligeant à propos de Shehnaaz Gill, cite une «  erreur humaine  »

Un jour après que ALT Balaji a aimé un message sur Twitter qui était désobligeant à la candidate de «Bigg Boss» Shehnaaz Gill, ils ont maintenant présenté des excuses à ce dernier et ont cité «l’erreur humaine» pour l’erreur.

Le dit Twitter a parlé de la dernière série Web de Sidharth Shukla « Broken But Beautiful 3 » et a été abusif et déplaisant à l’égard de l’actrice Shehnaaz Gill. Peu de temps après le géant du streaming comme le post, #ShameOnAltBalaJi a commencé à suivre la tendance sur Twitter et Gill a menacé d’annuler l’émission.

chère @altbalaji Vous êtes une institution réputée, il est donc difficile de croire si vous faites la promotion ou appréciez la pêche à la traîne. Cette pandémie a appris à respecter l’humanité et la positivité et non la négativité pour la célébrité, alors s’il vous plaît ne faites pas la promotion de l’image abusive où mon idole est trollée #ShehnaazGill – Sue (@ Sue_Only1) 21 mai 2021

Pour votre information, personne ne fait la promotion d’une série Web bon marché de 3e année, c’est une simple colère contre la plate-forme AltBalaji qui n’a pas respecté un artiste qui n’était impliqué nulle part. Mieux vaut se concentrer sur le tajine et être courageux! #ShameOnAltBalaji – JAGDEV (@its_me_jagdev) 21 mai 2021

Je ne suis pas fan de #ShehnaazGiII ou tout autre film Ou acteur / actrice en série! Mais aujourd’hui, j’ai vu un tweets de certaines personnes où montre clairement une page Twitter nommée @altbalaji aimé 1 tweet qui comprend un mot détesté et des choses sexuelles sur une fille! comment est-ce que l’administrateur ose? #ShameOnAltBalaji – Debojit Nath (@ Deb22dn) 21 mai 2021

Suite à la réaction brutale d’Internet, Autumn Wordwide, la société qui gère les réponses d’ALT Balaji sur les réseaux sociaux s’est excusée pour cette grave erreur.

«Nous sommes Autumn, les associés ORM pour ALTBalaji, gérant leurs réponses sur les réseaux sociaux. Hier soir, un membre de notre équipe par erreur humaine a aimé un tweet sur Shehnaaz qui n’était pas de bon goût. Nous tenons les fans et les acteurs en très haute estime et n’avons jamais voulu blesser personne. Nous nous excusons humblement auprès de l’acteur, ALTBalaji et de tous les fans. Nous avons mis en place des processus stricts et nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. Nous sommes désolés et c’est entièrement sur nous, pas ALTBalaji. Nous espérons que vous continuerez à donner à ALTBalaji et à leurs émissions autant d’amour que vous. »

Pour l’inversé, Sidhartha Shukla et Shehnaaz Gill étaient co-candidats dans « Bigg Boss 13 » et avaient une relation amour-haine dans la série. Leurs fans les appellent affectueusement «Sidnaaz». Après le spectacle, les deux ont réalisé deux vidéoclips ensemble – «Bhula dunga» et «Shona Shona».

«Broken But Beautiful 3» est l’histoire d’Agastya Rao et Rumi Desai – deux personnes de mondes très différents. Non seulement leurs mondes sont séparés, mais ils sont également un contraste complet les uns par rapport aux autres. C’est un artiste en difficulté; c’est une pauvre petite fille riche. Mais malheureusement, les contraires s’attirent. Tous deux savaient ce qu’ils voulaient, mais pas ce dont ils avaient besoin.

La série présente les hauts et les bas de leur relation, ce qui met en évidence le slogan selon lequel «l’obsession ne se termine jamais», mais plutôt des changements. La série Web devrait être diffusée sur ALTBalaji à partir du 29 mai 2021.