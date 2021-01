PHOENIX: Derrick Alston Jr. a marqué 20 points avec 10 rebonds, Abu Kigab a marqué le revers gagnant avec 14 secondes à jouer et Boise State a étendu sa séquence de victoires à huit matchs, dépassant San Jose State 87-86 samedi.

Alston a réussi 9 des 11 tirs fautifs.

Richard Washington a réussi un 3 points pour San Jose State et une avance de 86-85 Spartans avec 37 secondes à jouer, mais a raté un 3 alors que le temps expirait après que le retour de Kigab ait donné à Boise State les points gagnants.

L’État de San Jose a déménagé à Phoenix après COVID-19[feminine les restrictions dans le comté de Santa Clara interdisaient les sports de contact.

Marcus Shaver Jr. avait 15 points et six rebonds pour Boise State (8-1, 4-0 Mountain West Conference). Kigab a ajouté 13 points et sept rebonds. RayJ Dennis avait 12 points.

Washington avait 26 points pour les Spartans (1-6, 0-4), qui ont désormais perdu six matchs consécutifs. Jalen Dalcourt a ajouté 23 points. Ralph Agee avait 12 points.

Boise State a battu l’État de San Jose 106-54 jeudi, la plus grande marge de victoire dans un match de conférence de l’histoire du programme.

