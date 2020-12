BOISE, Idaho: Derrick Alston Jr. a marqué 20 points alors que Boise State traversait le Nouveau-Mexique 77-53 dans un match d’ouverture de la Mountain West Conference pour les deux équipes lundi soir.

RayJ Dennis a récolté 16 points pour Boise State (5-1, 1-0), qui a remporté sa cinquième victoire consécutive et sa troisième consécutive à domicile. Abu Kigab et Emmanuel Akot avaient chacun 12 points.

Makuach Maluach avait 13 points pour les Lobos (3-1, 0-1).

Alston a marqué neuf points consécutifs au cours d’une course de 25-5 lorsque les Broncos se sont détachés au milieu de la seconde mi-temps et ont parcouru le reste du chemin. C’était son troisième match de 20 points de la saison et son 25e en carrière.

