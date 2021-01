PHOENIX: Derrick Alston Jr. avait 23 points alors que Boise State remportait son septième match consécutif, passant devant San Jose State 106-54 jeudi soir.

Marcus Shaver Jr. avait 18 points et sept rebonds pour Boise State (7-1, 3-0 Mountain West Conference). RayJ Dennis a ajouté 13 points et six rebonds. Emmanuel Akot avait 13 points.

C’était la première fois cette saison que Boise State marquait au moins 100 points.

Ralph Agee avait 13 points pour les Spartans (1-5, 0-3), qui ont maintenant perdu cinq matchs consécutifs.

Richard Washington, le meilleur buteur des Spartans entrant dans le concours avec 22,0 points par match, a marqué neuf points sur 3 tirs sur 12.

En raison des restrictions mises en place par le comté de Santa Clara en réponse à COVID-19[feminine, la

Le jeu a été joué au centre sportif et de remise en forme Ability 360. Les Spartans ont déménagé à Phoenix pour jouer leur liste de conférence 2020-2021 jusqu’à ce que les règlements autorisent leur retour dans la région de la baie.

