ALR fait un don au programme Sandwich Legion – Shaw Local

Le 17 décembre, l’American Legion Riders Post #181 de Sandwich a présenté un don au commandant de la Légion américaine de Sandwich, Celeste Latham, pour le programme Gifts to the Yanks Who Gave American Legion. Des fonds ont été collectés grâce à l’Armed Forces Ride en septembre.

Le programme Gifts to the Yanks Who Gave a été institué en 1944 pour commémorer nos anciens combattants hospitalisés. La Légion américaine, Département de l’Illinois, a maintenu ce digne programme de manière continue depuis ses débuts en distribuant des cadeaux chaque année à chacun de nos anciens combattants hospitalisés.

L’American Legion Riders est un groupe de motards composé de membres de la Légion américaine qui se concentrent sur les besoins et le soutien des anciens combattants, coordonnent les célébrations «Welcome Home», aiment rouler, participent à des événements patriotiques et soutiennent des événements communautaires.