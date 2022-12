ALR élit les dirigeants pour 2023 – Shaw Local

L’American Legion Riders Post #181 de Sandwich a élu 2023 officiers lors de la réunion de novembre. Les officiers de l’American Legion Riders Post #181 à Sandwich pour 2023 sont les suivants :

directeur, Bob Lawrence; directeur adjoint, Henry Herbst; secrétaire, Sally Kolb; trésorier, Sally Kolb; adhésion, Sandy Lawrence; coordinateur de course, Rich Arnett; sergent d’armes, Bill Kolb; webmestre/relations publiques, Mike Rennels ; historienne, Cherie Mauer; sécurité, Bob Mauer; aumônier, Mike Rennels.

Les coureurs de la Légion américaine participent à des défilés et à d’autres cérémonies avec les objectifs et les buts de la Légion américaine, offrent une atmosphère sociale aux membres de la Légion américaine qui partagent le même intérêt, promeuvent et soutiennent les programmes de la Légion américaine, soutiennent les programmes de sécurité à moto et sont axés sur la famille. .

Pour plus d’informations, consultez ALR sur Facebook à American Legion Riders Post 181 ou appelez Bob au 815-786-8334.