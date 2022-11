Alpinista a pris sa retraite: le vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe rate la Japan Cup et se dirige vers le haras après un revers | Nouvelles de la course

Le vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe, Alpinista, manquera la Japan Cup et se dirigera vers le haras après avoir subi un revers, a confirmé l’entraîneur Sir Mark Prescott.

La jument de cinq ans, propriété de Kirsten Rausing, a remporté une huitième victoire consécutive à Paris le mois dernier, repoussant Vadeni d’une demi-longueur sous le jockey Luke Morris.

Rausing et Prescott s’étaient préparés pour une dernière course d’adieu sur la piste de Tokyo le 27 novembre, mais Alpinista avait de la chaleur dans la jambe, ce qui signifiait qu’elle ne participerait pas à la course ce mois-ci.

Image:

Morris célèbre après qu’Alpinista ait franchi la ligne devant l’Arc





Si elle avait remporté la Coupe du Japon, Alpinista aurait empoché un bonus de 3 millions de dollars après son succès à l’Arc.

Elle termine sa carrière de pilote après avoir remporté 10 de ses 15 départs, dont six titres du Groupe 1 en Angleterre, en France et en Allemagne, récoltant un total de 3,3 millions de livres sterling de prix.